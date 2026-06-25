Traverso se presenta en La Plata con la intención de pelear la punta

La Fórmula 3 Metropolitana vivirá este fin de semana su sexta fecha del campeonato 2026 y el esquinense Benjamín Traverso buscará consolidarse en la lucha por el campeonato.

Traverso, que forma parte del Satorra Competición viene de ganar su primera carrera en la categoría. Triunfó en Alta Gracia a Córdoba y buscará mantener el protagonismo en el autódromo plantense Roberto Mouras. Está sexto en el campeonato con 295 puntos pero con una victoria, requisito indispensable para poder coronarse en la temporada.

Traverso logró su primera victoria en la divisional en la fecha anterior y escribió una página especial en la historia de la categoría al convertirse en el ganador Nº 100.

El piloto de Esquina, llegó a Córdoba con una cuenta pendiente. Luego del fuerte vuelco sufrido en la fecha anterior, tanto él como el Satorra Competición trabajaron intensamente para volver a ser protagonistas. Y la recompensa fue inmejorable: subir a lo más alto del podio.

En la segunda final del fin de semana, un problema mecánico le impidió pelear por los primeros puestos y terminó el fin de semana con un sabor agridulce.



“El objetivo para La Plata es sumar, es importante ser protagonista y andar entre los cinco siempre”, sostuvo el joven piloto esquinense.

Luego del espectacular accidente que sufrió en la cuarta fecha. Traverso y su equipo pusieron en pista un auto nuevo y ahora tendrá que buscar la puesta a punto para el autódromo platense.

“Con el auto nuevo nunca corrimos en La Plata, así que vamos a ver como funciona”, sostuvo en declaraciones a Actualidad Esquina.

Sin la presión del triunfo, “vamos a buscar los mejores resultados y sumar la mayor cantidad de puntos”, agregó.

La actividad en el autódromo Roberto Mouras comenzará este viernes con dos tandas de entrenamientos y la clasificación, en tres tandas, que dará inicio a las 16.11.

El sábado 27 serán las tres series a partir de las 11.05, mientras que la primera final (12 vueltas o 20 minutos de duración) del fin de semana se largará a las 15.05. La grilla se ordenará de acuerdo al resultado de la series.

La final del domingo 28, también a 12 vueltas o 20 minutos de duración, comenzará a las 12.54 y la grilla será de acuerdo a las posiciones de la carrera del sábado.

El campeonato 2026 lo lidera Malek El Bacha con 448 puntos. Las primeras cinco ubicaciones la completan Francisco Olevarría (350), Agustín Fulini (339,5), Stefano Polini (331,5) y Agustín Sexe (300).