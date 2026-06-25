Corrientes recibe al Regional NEA del Argentino femenino

Este fin de semana se jugará la primera fase del Campeonato Argentino de Mini Femenino y Corrientes será sede de la región NEA donde competirá junto a Chaco, Misiones y Entre Ríos. El seleccionado campeón avanzará a la próxima fase.

La primera fecha se disputará este viernes por la tarde con el choque entre Chaco y Misiones desde las 17.30. A su término, hará su estreno el equipo anfitrión ante su par de Entre Ríos. La segunda fecha se jugará el sábado a la mañana, mientras que la tercera y última se disputará a la tarde.

Todos los partidos serán en el Club Básquetbol Córdoba de la capital correntina.

La selección correntina es dirigida por Verónica González y el plantel está compuesto por: Zoe Monzón (Regatas), Olivia Pérez (Regatas), Catalina Moulin (Regatas), Catalina Barrios (Alvear), Delfina Barriola (Sagrado Corazón), Sofía Franco (Sagrado Corazón), Isabella Buffa (Unión), Martina Ferragut (Unión), Melisa Lezcano (Juventud Unida), Zoe Lezcano (Juventud Unida), Juana Espinoza (Sportiva), Sofía Giménez Defagot (Sportiva) y Ema Ramírez (Sportiva).

Programa



Viernes 26: 17,30 Chaco vs. Misiones y 20.00 Corrientes vs. Entre Ríos.



Sábado 27: 9.30 Entre Ríos vs. Chaco, 11.00 Corrientes vs. Misiones, 17.30 Entre Ríos vs. Misiones y 19.30 Corrientes vs. Chaco.

Todos los partidos se jugarán en cancha del Club Básquetbol Córdoba.



