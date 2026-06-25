Maximiliano Meza acordó su regreso a Independiente

El correntino Maximiliano Meza regresará a Indpendiente. El volante acordó su vuelta al Rojo y este viernes concretará su desvinculación con River Plate.

“El correntino regresa al Rojo tras su último paso por River. Firmará contrato por 18 meses (hasta diciembre del 2027)”, informaron este jueves los medios partidarios de la entidad de Avellaneda.

El futbolista de 33 años, quien fue pieza clave del equipo que se consagró campeón de la Copa Sudamericana 2017, tiene acordado de palabra su contrato con Independiente.

El mediocampista, quien tiene contrato hasta el 31 de diciembre con River, no será tenido en cuenta por el Chacho Coudet para el próximo semestre. Ahora, trabaja en la rescisión de su contrato. Aún no resolvió su salida: por el momento, es la principal traba, aunque las partes confían en que pronto las negociaciones llegarán a buen puerto.

Durante su etapa en el Millonario, que comenzó en 2024, Meza disputó tan solo 47 partidos, y acumuló ocho goles y cuatro asistencias. Su ciclo estuvo marcada por varias lesiones (la última, en el en el tendón rotuliano de la rodilla izquierda).

El mediocampista llegó a Independiente en 2016 tras sus buenas actuaciones en Gimnasia La Plata, pero su momento más destacado en el club llegaría en los años posteriores: en 2017 fue pieza clave del plantel que conquistó la Copa Sudamericana, ante Flamengo en el Estadio Maracaná; y el año siguiente levantó la Suruga Bank de la mano de Ariel Holan.