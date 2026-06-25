Brasil se clasificó a la siguiente fase del Mundial como líder de su grupo

Con un doblete de Vinicius Júnior, Brasil arrolló este miércoles por 3-0 a Escocia en el Estadio Miami, y no sólo se aseguró la clasificación a 16avos. de final sino que, además, terminó como líder del grupo C del Mundial 2026.

La Verdeamarela derrotó sin despeinarse a una Escocia que redondeó una muy floja presentación en la Copa del Mundo. Nunca hubo una real oposición de los europeos al equipo dirigido por Carlo Ancelotti, que se floreó y podría haber metido un par de goles más.

Vinicius volvió a decir presente. Esta vez, como máxima figura del encuentro, anotando un doblete especialmente trascendente, ya que estuvo integrado por la apertura del marcador y por el 2-0. Es decir, se encargó de abrir el partido y, luego, de otorgarle a su equipo la tranquilidad de tener prácticamente definido el pleito antes del entretiempo.

Escocia jamás reaccionó. No podía hacerlo. Carecía de las herramientas para intentarlo.

El resto del partido fue un paseo para Brasil, que exhibió su riqueza técnica con jugadas de lujo, buenas combinaciones de pases y, en definitiva, un poco de fútbol champagne.

El complemento solamente sirvió para que Matheus Cunha anote su tercer gol de la Copa del Mundo, metiéndose en la pelea por la cima de la tabla de artilleros, y para que Neymar ingrese en el equipo, ante una ovación, a los 76 minutos.

Espn