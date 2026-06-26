Se define el rival de la selección Argentina

La selección de Uruguay se enfrentará este viernes con su par de España, por la tercera fecha del Grupo J del Mundial 2026, en busca de la clasificación a los 16avos de final. Además, se definirá al rival de la Argentina.

El partido está programado para las 21, se llevará a cabo en el Estadio Chivas, ubicado en Guadalajara, México. El mismo contará con el arbitraje del estadounidense Ismail Elfath y se podrá ver a través de TyC Sports, Telefe, Paramoung, Disney+ Premium y DSports.

Uruguay, que tiene como director técnico al argentino Marcelo Bielsa, llega a este enfrentamiento con la soga al cuello, ya que tiene solo dos puntos producto de los empates con Arabia Saudita y Cabo Verde. Es por esto que una derrota los dejará sin chances de avanzar a los 16avos de final, mientras que si empatan deberá esperar que se den varios resultados a su favor. En tanto que si ganará avanzará automáticamente de fase.

España, por su parte, lidera en el Grupo H con cuatro unidades gracias al empate sin goles ante Cabo Verde y la goleada 4-0 sobre Arabia Saudita, por lo que una victoria le aseguraría el liderazgo. Hasta una derrota, por pocos goles le permitirá clasificar.

A la misma hora se enfrentarán Cabo Verde y Arabia Saudita, en el NRG Stadium de Houston y bajo el arbitraje del francés Francois Letexier. Este cruce se podrá ver a través de Paramount+ y DSports.

Cabo Verde necesita el triunfo para clasificar. Si empata y Uruguay pierde, también avanzará de ronda.

Por su parte, Arabia Saudita clasificará si gana y Uruguay no supera a España. Caso contrario necesita golear para pelear ser uno de los mejores terceros.

España lidera el grupo con 4 puntos. Uruguay y Cabo Verde tienen 2, los dos con 0 de diferencia de gol pero la Celeste tiene 3 goles a favor contra 2 de los africanos. Arabia Saudita cierra la tabla con 1.

Francia y Noruega definen el Grupo I



Este viernes también habrá otro enfrentamiento de alto voltaje, cuando Francia se enfrente con Noruega a partir de las 16 por la primera posición en el Grupo I.

Si bien las dos selecciones llegan con seis puntos, Francia tiene ventaja por contar con mejor diferencia de gol.

El principal atractivo de este cruce será el choque de goleadores entre el francés Kylian Mbappé y el noruego Erling Haaland, quienes escoltan al argentino Lionel Messi como máximos anotadores en lo que va de este Mundial con cuatro tantos cada uno.

También a las 16, Senegal e Irak se enfrentarán en busca del tercer lugar y una posible clasificación a los 16avos de final.

Finalmente, a las 00:00 de este sábado se definirá el Grupo G, con los partidos de Egipto - Irán y Bélgica - Nueva Zelanda.