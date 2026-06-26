Curne recibe al “Encuentro Inter-Centros”

En el Club Universitario de Rugby del Nordeste (Curne) se concretará este sábado un nuevo “Encuentro Inter-centros” que servirá como puntapié inicial de los seleccionados de la Unión de Rugby del Nordeste (Urne) de cara a las principales competencias de la temporada. La jornada contará con las concentraciones del Seven Masculino y Femenino, además se disputarán partidos los combinados de menores 16 y 17 años con vistas al Torneo Argentino Juvenil.

La actividad contará con la visita de las uniones de Formosa y Misiones que también comenzarán su preparación para competir en el próximo Seven de la República. También, será la etapa de prueba para la M16 Y M17: la primera categoría buscando reforzar el proyecto del Centro de Rugby, y la segunda haciendo los ajustes para el Torneo Argentino de M17 que comenzará en agosto.

La acción comenzará a las 13 hs con la Concentración de Seven Masculino. Bajo la dirección técnica de Maximiliano Freschi, el plantel volverá a las canchas con el objetivo final de defender el título obtenido en 2025 tras vencer en la final al local, Entre Rios.

A la misma hora, el Seven Femenino también será protagonista con la apertura de su cronograma. Bajo el mando de Facundo Segovia, y con la presentación de dos planteles, URNE y URNE BLANCO, harán su presentación frente a su par de la provincia de Formosa. Talia Rodich, integrante de Las

Yaguaretés y recientemente compitiendo en la Serie Mundial, está entre las convocadas.



La categoría M16 largará su actividad a las 13 con sus partidos ante el seleccionado de Misiones. Por su parte, la M17 recién hará su presentación a las 15 hs, enfrentándose a Formosa, y más tarde a Misiones.

La entrada será libre y gratuita, solamente se cobrará el estacionamiento que tendrá un valor de $5.000.

Cronograma de actividades



Seven Masculino: concentración desde las 13.



Seven Femenino: 13 Formosa vs. Nordete Blanco, 13.45 Nordeste vs. Misiones y 14.30 Nordeste vs. Nordeste Blanco.



M 16: 13 Misiones vs. Nordeste Blanco, 13.45 Nordeste vs. Misiones y 14.30 Nordeste vs. Nordeste Blanco.



M 17: 15 Nordeste vs. Formosa, 15.45 Misiones vs. Formosa y 16.30 Nordeste vs. Misiones.



