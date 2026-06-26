Córdoba es el primer finalista de la Copa Palacio

Córdoba no dejó dudas, barrió en la serie frente a San Martín y se convirtió en el primer finalista de la Copa Palacio, tradicional certamen de primera división en el básquetbol capitalino.

En la revancha de la serie semifinal, Córdoba se hizo fuerte como local y doblegó a San Martín 78 a 49, ratificando lo que había concretado en el encuentro de ida (victoria 45 a 39) para avanzar a la final.

El encuentro revancha tuvo una definición rápida, dado que Córdoba ganó el primer cuarto 32 a 9. La diferencia de 23 punto que logró el equipo que conduce Gustavo Vega le permitió controlar el resto del juego con tranquilidad.

San Martín, que fue primera en la etapa clasificatoria, se mostró endeble defensivamente y, como sucedió en la semi 1, tuvo notorios problemas para llegar al gol.

Juan Cruz Cequeira con 16 puntos y Jerónimo Ramírez Acevedo con 14, fueron los principales goleadores en el conjunto rojo, mientras que Dante Saettone con 10 y Juan Ignacio Mascaró con 9 se destacaron en el rojinegro.

Córdoba espera en la final por el vencedor de la otra semifinal que la protagonizan Regatas y Colón.





