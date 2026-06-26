El Tala y Hércules definirán la Copa Fabián Sosa

La Copa Fabián Sosa tiene a sus dos finalistas. Hércules y El Tala definirán el título del torneo que organiza la Asociación de Básquetbol de la Ciudad de Corrientes (Abcc).

Hércules eliminó a Alvear al superarlo en los dos partidos semifinales. En el primer juego triunfó 83 a 61 con el aporte goleador de Tobías Zambón y Alejandro González con 13 puntos cada uno, mientras que en el segundo lo hizo por un ajustado 64 a 61 con 19 puntos de Alejandro González.

Por su parte, El Tala dejó en el camino a Pingüinos. En la primera semifinal se impuso El Tala 55 a 38 con 11 puntos de José I. Coutada, en tanto que en la segunda ganó Pingüinos 84 a 81 con 33 puntos de Jorge Espinosa. El marcador global le dio una ventaja de 14 puntos a El Tala que de esta forma avanzó a la definición que se jugará al mejor de tres partidos.

La Copa Fabián Sosa la disputan los equipos que terminaron del quinto al octavo lugar de la fase clasificatoria del torneo de pretemporada para los equipos de primera división.