Argentina derrotó en sets corridos a China

La selección Argentina venció a China por 3 a 0, con parciales de 25-22, 25-19 y 25-22, y logró su segundo triunfo en el Week 2 de la VNL (Volleyball Nations League) que se disputa en Polonia.

Luciano Vicentín fue el máximo anotador con 15 puntos del equipo argentino, mientras que el correntino Germán Gómez aportó 9: 7 puntos de ataque, 1 de bloqueo y 1 de saque.

El comienzo del partido que se disputó este viernes fue parejo con una leve ventaja para Argentina, que se mostró más regular. Más tarde, mejoró la diferencia a 17-12 con una tarea más regular y aunque China acortó distancia, Vicentín resolvió el 25-22.

En el segundo capítulo, Argentina continuó en mejor nivel y contó con una diferencia a favor con mayor solidez en ataque y a su vez la mejoró a 21-18 hacia la zona de definición. Finalmente, un error de saque le dio el parcial a la Selección 25-19.

El tercer set comenzó parejo pero Argentina ajustó piezas justo a tiempo y metió un gran parcial para darlo vuelta con Vicentín al saque para quedar match ball 24-21. Finalmente, Armoa selló el 25-22 que desató el festejo en Polonia.

Con el triunfo de este jueves, Argentina trepó al 14º de la competencia mundial con 6 unidades. El líder es Japón que tiene 16. El podio lo completan Ucrania también con 16 y Estados Unidos con 15.

Este sábado desde las 15:30, Argentina enfrentará a Turquía en su tercera presentación en Polonia. En tanto que el domingo cerrará esta instancia cuando enfrente al seleccionado local.

Homenaje a Castellani



En la previa del partido entre Argentina y China, se realizó un minuto de silencio en homenaje a Daniel Castellani, leyenda del vóley argentino y medallista olímpico en Seúl '88, en una tierra en la que dejó su huella.

Castellani, que falleció el jueves, fue entrenador del SKRA Belchatow de Polonia, con el que ganó la liga polaca, la más fuerte del planeta después de la italiana, en tres ocasiones: 2005-2006, 2006-2007 y 2007-2008.

Además, fue campeón de la Copa de Polonia 2006-2007 y 2008-09 y tercero en la Champions League europea 2007-2008.

Asumió al frente de la selección polaca y nueve meses después la llevó a la cima continental: consagrándose campeón Europeo 2009, ganándole en la final a Francia.



