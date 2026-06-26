Traverso quedó quinto en la clasificación

El piloto esquinense Benjamín Traverso concluyó en el quinto puesto la clasificación de la Fórmula 3 Metropolita de cara a la sexta fecha del campeonato 2026. En el autódromo Roberto Mouras de La Plata se presentó este viernes la categoría con dos ensayos y la tanda de clasificación.

Francisco Olaverría se alzó con su primera pole position sobre la unidad que alista el equipo Claverie 3 Pro Racing. El volante de Salazar, sub-campeón de la categoría, aventajó por la mínima diferencia a Agustín Fulini, pero el cambio de motor en la unidad número 4 lo relegó al puesto 17 de la general, por lo tanto Stefano Polini se ubicó en el segundo lugar a tan sólo 55 milésimas del poleman.

Tercero quedó el líder del campeonato Malek El Bacha, cuarto Cristian Galeano y completó los 5 de adelante Benjamin Traverso.

“Faltó redondear una vuelta mejor”, se lamentó el joven piloto esquinense después de la clasificación, aunque agregó: “pero igualmente, primera fila para mañana (en una de la series)”.

La jornada de viernes inició con las tandas de entrenamiento. En la primera, con una pista muy fría, el correntino quedó noveno, mientras que en la segunda concluyó segundo. “Estamos mejorando tendencias”, afirmó Traverso.



