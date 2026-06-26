Francia le ganó a Noruega y quedó primero del Grupo I

De la mano de un Ousmane Dembélé superlativo con un triplete y otro tanto de Desiré Doué, Francia se impuso con autoridad ante Noruega por 4-1 y se quedó con la cima del Grupo I con puntaje perfecto.

Los galos se pusieron adelante en el marcador a los seis minutos de iniciado el encuentro y no volvieron a mirar para atrás, a pesar del descuento de los noruegos, que presentaron una formación alternativa, tras el segundo de Dembélé.

Ahora, el equipo de Didier Deschamps -ausente del partido por el fallecimiento de su madre- aguarda por conocer a su rival de dieciseisavos de final. Noruega, en tanto, también clasificó a la siguiente fase, instancia en la que enfrentará a Costa de Marfil el próximo martes, en Dallas.

Senegal se ilusiona

Senegal mantiene viva la ilusión de avanzar a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 tras golear 5-0 a Irak en la última fecha del Grupo I. Los Leones de la Teranga, que habían perdido en sus dos primeras presentaciones, sumaron tres puntos y ahora deberán esperar otros resultados para saber si les alcanza para meterse entre los mejores terceros de la fase de grupos.

Los goles del encuentro que se disputó en el BMO Field de Canadá, los convirtieron Habib Diarra, Ismaïla Sarr, Pape Gueye por duplicado y Iliman Ndiaye.