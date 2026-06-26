Boca Unidos cierra la semana con una práctica de fútbol

Mientras continúa en la búsqueda de un delantero, Boca Unidos cerrará su semana de trabajo este sábado con una práctica de fútbol.

El conjunto aurirrojo quedará libre en la fecha 15 de la Zona 2 del Federal A que se jugará este domingo pero estará a la expectativa para conocer los resultados y encarar la últimas tres fechas de la primera fase.

El plantel aprovechó la semana para intensificar la parte física y avanzar con los movimientos tácticos que pretende el entrenador Alberto Boggio.



En ese contexto, los experimentados refuerzos Alejandro Donatti y Mariano Miño aprovecharon estos días para buscar la puesta a punto física y poder debutar en la fecha 16.

La entidad correntina tiene la posibilidad de incorporar dos refuerzos más. La búsqueda se centra en en delantero para reemplazar a las bajas de Cristian Chávez (le rescindieron el contrato por indisciplina) y Lautaro Mendoza (pasó a Mitre de Santiago del Estero).

Para este sábado, el cuerpo técnico boquense diagramó una práctica formal de fútbol en el complejo Leoncio Benítez. Después los jugadores quedarán licenciados hasta el lunes.

El pasado fin de semana, Boca Unidos perdió en su visita a Tucumán Central y quedó en el penúltimo lugar del grupo.

Esta domingo quedará libre. Sabe que no podrá caer a la última ubicación pero mirará atentamente a los equipos que luchan por ingresar a la zona de clasificación.

Mitre de Posadas y San Martín de Formosa lideran las posiciones con 23 puntos. Después se ubican: Sol de América de Formosa (20), Sarmiento de La Banda (18), Tucumán Central y Defensores de Vilelas (16), Juventud Antoniana de Salta y Boca Unidos (15) y Sarmiento de Resistencia (9).

Programa de la fecha 15



La décimo quinta fecha se jugará en forma completa este domingo con estos encuentros:



15.00 Sol de América vs. San Martín.



15.30 Juventud Antoniana vs. Defensores de Vilelas.



16.00 Sarmiento de Resistencia vs. Tucumán Central.



16.00 Sarmiento de La Banda vs. Mitre.

Lo que viene



Luego de la fecha de este domingo, quedarán tres jornadas para cerrar la fase de grupos y definir la suerte de los equipos.

Los cuatro primeros de la zona pasarán a la Zona Campeonato, también lo hará el mejor quinto de la Zona 2 (la de Boca Unidos), 3 y 4,mientras que los restantes equipos disputarán la Reválida.

En la fecha 16, Boca Unidos será local de Sarmiento de Resistencia.

En la siguiente (17), el equipo correntino visitará a Sol de América de Formosa y cerrará la etapa jugando en el Leoncio Benítez frente a Juventud Antoniana por la fecha 18.