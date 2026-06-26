España eliminó a Uruguay y Cabo Verde será rival de Argentina

En una apasionante de la definición del Grupo H del Mundial 2026, España eliminó a Uruguay, en tanto que Cabo Verde se quedó con el segundo puesto y será rival de Argentina de los 16vos. de final el próximo viernes 3 de julio.

España superó a Uruguay 1 a 0 con gol de Álex Baena a los 42 minutos del primer tiempo frente a un floja respuesta del arquero uruguayo Fernando Muslera. Con esta victoria, el campeón europeo se quedó en lo más alto del grupo y el conjunto sudamericano quedó eliminado del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

El conjunto uruguayo terminó el partido con un jugador menos por la expulsión de Agustín Canobbio a los 50 minutos del segundo tiempo.

En tanto que Cabo Verde y Arabia Saudita empataron sin abrir el marcador y de esta forma el conjunto africano se quedó con el segundo puesto con 3 puntos y clasificó a los 16vos. de final donde enfrentará a Argentina.