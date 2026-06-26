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MUNDIAL 2026

Paraguay terminó la fase de grupos como tercera: qué resultados necesita para clasificar

Las posibilidades de eliminación son muy bajas, pero el equipo de Gustavo Alfaro todavía depende de otros resultados.

Por El Litoral

Viernes, 26 de junio de 2026 a las 08:08

Paraguay cerró la fase de grupos con un 0 a 0 frente a Australia, pero todavía no consiguió su clasificación a los 16avos de final del Mundial 2026; aunque tiene chances concretas de avanzar. El equipo dirigido por Gustavo Alfaro suma cuatro puntos y depende de otros resultados para asegurar su presencia en la siguiente ronda.

La selección guaraní debutó con una derrota por 4-1 frente a Estados Unidos, luego se recuperó con un triunfo por 1-0 ante Turquía y cerró su participación en el grupo con un empate sin goles frente a Australia.

Qué necesita para clasificar

Aunque las posibilidades de quedar eliminado son muy bajas, todavía existe un escenario matemático que podría dejar a Paraguay fuera del torneo. De acuerdo con las proyecciones, esa probabilidad es del 0,8%.

Para que eso ocurra, deberían combinarse varios resultados en distintos grupos. Bélgica e Irán tendrían que ganar sus respectivos encuentros en el Grupo G, mientras que Cabo Verde y Uruguay deberían hacer lo propio en el Grupo H.

Además, Argelia y Austria tendrían que empatar con goles en el Grupo J, y el Congo tendría que imponerse en su partido correspondiente al Grupo K.

En el Grupo L también existen distintos escenarios que podrían perjudicar a Paraguay. Entre ellos, un empate entre Croacia y Ghana acompañado por una goleada 3-0 de Panamá sobre Inglaterra, lo que dejaría a los europeos como terceros pero con mejor diferencia de gol que los guaraníes.

Otra posibilidad es que Croacia derrote 2-0 a Ghana, dejando a la selección africana con cuatro puntos y una mejor diferencia de gol que Paraguay. Del mismo modo, un empate favorece a los croatas por ese mismo criterio.

En el caso de que uno de estos resultados no ocurra, la selección paraguaya asegurará su clasificación a los 16avos de final del Mundial 2026.

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