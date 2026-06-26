Paraguay terminó la fase de grupos como tercera: qué resultados necesita para clasificar

Paraguay cerró la fase de grupos con un 0 a 0 frente a Australia, pero todavía no consiguió su clasificación a los 16avos de final del Mundial 2026; aunque tiene chances concretas de avanzar. El equipo dirigido por Gustavo Alfaro suma cuatro puntos y depende de otros resultados para asegurar su presencia en la siguiente ronda.

La selección guaraní debutó con una derrota por 4-1 frente a Estados Unidos, luego se recuperó con un triunfo por 1-0 ante Turquía y cerró su participación en el grupo con un empate sin goles frente a Australia.

Qué necesita para clasificar

Aunque las posibilidades de quedar eliminado son muy bajas, todavía existe un escenario matemático que podría dejar a Paraguay fuera del torneo. De acuerdo con las proyecciones, esa probabilidad es del 0,8%.

Para que eso ocurra, deberían combinarse varios resultados en distintos grupos. Bélgica e Irán tendrían que ganar sus respectivos encuentros en el Grupo G, mientras que Cabo Verde y Uruguay deberían hacer lo propio en el Grupo H.

Además, Argelia y Austria tendrían que empatar con goles en el Grupo J, y el Congo tendría que imponerse en su partido correspondiente al Grupo K.

En el Grupo L también existen distintos escenarios que podrían perjudicar a Paraguay. Entre ellos, un empate entre Croacia y Ghana acompañado por una goleada 3-0 de Panamá sobre Inglaterra, lo que dejaría a los europeos como terceros pero con mejor diferencia de gol que los guaraníes.

Otra posibilidad es que Croacia derrote 2-0 a Ghana, dejando a la selección africana con cuatro puntos y una mejor diferencia de gol que Paraguay. Del mismo modo, un empate favorece a los croatas por ese mismo criterio.

En el caso de que uno de estos resultados no ocurra, la selección paraguaya asegurará su clasificación a los 16avos de final del Mundial 2026.