Con equipo alternativo, Argentina se mide frente a Jordania

La selección Argentina se enfrentará este sábado con su par de Jordania, por la tercera y última fecha del Grupo J del Mundial 2026, en un encuentro donde saldrá a la cancha con un 11 alternativo.

El partido, que está programado para las 23, se llevará a cabo en el AT&T Stadium de Dallas y contará con el arbitraje del rumano István Kovács.

Argentina llega a este encuentro con la tranquilidad de haberse asegurado la clasificación a 16avos de final y la primera posición en el Grupo J de manera anticipada, gracias a los triunfos 3-0 sobre Argelia y 2-0 ante Austria.

En ambas presentaciones la gran figura fue el astro rosarino Lionel Messi, ya que no solo fue clave en el juego de la Selección, sino que también hizo todos los goles y se convirtió en el máximo artillero en la historia de los Mundiales.

Esto le permite al director técnico de la Argentina, Lionel Scaloni, poner una formación alternativa en este encuentro para así darle descanso a quienes suelen ser titulares de cara a los 16avos de final.

El entrenador Lionel Scaloni confirmó que habrá cambios y adelantó que el capitán argentino comenzará el juego en el banco de suplentes.

La probabla formación de Argentina es con Juan Musso; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico; Leandro Paredes, Exequiel Palacios, Giovani Lo Celso o Valentín Barco, Giuliano Simeone, Nico Paz; Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

Jordania, por su parte, afrontará este encuentro sin chances de avanzar a los 16avos de final, ya que cayó ante Austria (3-1) y Argelia (2-1), por lo que ni siquiera el triunfo podría sacarla de la última posición debido al criterio de desempate olímpico.

De todas maneras, los jordanos buscarán irse de su primera participación mundialista con la frente en alto y con un histórico resultado ante los vigentes campeones del mundo y de América.

Por el mismo grupo, también desde las 23, Argelia y Austria se medirán en Kansas. Los dos seleccionados llegan con 3 puntos, por lo tanto será un mano a mano por el segundo lugar de la zona.