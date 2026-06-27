Franco Colapinto fue eliminado en la Q2 del GP de Austria: “Me equivoqué”

Franco Colapinto quedó eliminado en la Q2 de la clasificación del Gran Premio de Austria y admitió que un error frustró sus chances de avanzar a la definición por los mejores tiempos. El argentino largará desde el puesto 16 en la carrera de mañana

Tras finalizar la sesión, el piloto de Alpine explicó que el auto mostró una evolución respecto al viernes y consideró que el equipo era más competitivo. Sin embargo, reconoció que no logró aprovechar ese progreso en su intento decisivo.

“Me equivoqué en la curva 1. Frené un poco fuerte, bloqueé de atrás y tuve un ‘snap’ muy grande”, explicó Colapinto al analizar la maniobra que condicionó su clasificación.

Una oportunidad que no se aprovechó

El piloto señaló que ese incidente le impidió completar una vuelta competitiva en la Q2 con el juego nuevo de neumáticos. Además, indicó que el rendimiento con los neumáticos usados había sido aceptable, aunque no alcanzó para mejorar su registro.

Colapinto lamentó haber desperdiciado una oportunidad para pelear por un lugar en la Q3, ya que consideró que el potencial del monoplaza era superior al reflejado en el resultado final.

Confianza para la carrera

Pese a la decepción por la clasificación, el argentino se mostró optimista de cara a la competencia del domingo. En ese sentido, remarcó que el objetivo será trasladar el mejor rendimiento del auto a la carrera.

“Hay que transformar mañana eso”, concluyó el piloto de Alpine, que buscará avanzar posiciones desde el 16° lugar de la grilla en el Gran Premio de Austria.

Con información de TN.