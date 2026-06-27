Gómez Remotti mantuvo su invicto en Corrientes

El chaqueño Gómez Remotti dio un gran espectáculo en la velada Noche de Titanes III que se realizó en el Club Juventus de Corrientes ante más de 500 personas. Las tarjetas indicaron dos veces 39 a 36, y la tercera fue 40 a 35 a favor del púgil chaqueño.

En el primer asalto del combate disputado el viernes se vio lo mejor de Benítez que demostró gran movilidad y muy buena forma física. Las cosas se encausaron cuando el de Barranqueras conectó algunos golpes de poder en la zona baja llevando a Benítez contra las cuerdas.

En el segundo round, el invicto chaqueño logró una combinación de tres golpes, el cuarto entró de lleno en el mentón y mandó a la lona al misionero, fue el momento más tenso del combate ya que Benítez no podía recuperarse y solo atinaba a trabar y buscar distancia, algo que finalmente logró ya que el golpe que hubiera finalizado todo no pudo concretarse.

En la tercera y cuarta vuelta se notó que la caída y los golpes recibidos habían hecho mella en la humanidad del debutante. La superioridad del chaqueño fue muy notoria y se terminó alzando con una justa victoria.

La mejor pelea de la noche



La primer pelea de la velada, protagonizada por Santiago Leiva y Santiago Sánchez en 54 kg. fue la más electrizante de la noche. Si bien fue en amateurs la calidad de los rivales, ambos campeones provinciales y seleccionados para el torneo regional que se realizará en Posadas representando a Corrientes, quedó plasmada en la intensidad del combate. Leiva se quedó con la victoria en fallo dividido.

Duelo de Campeones



Los semipesados (81 kg) Juan “El colo” Prieto y Juan Torres brindaron un gran combate en la previa de su partición en el torneo regional. Ambos están realizando sus últimos combates amateurs y tendrían planeado debutar en el campo rentado antes de fin de año.

Todos los resultados



Thiago Arce de Uruguayana Brasil empató en fallo dividido con Danilo “el dinamita” Vallejos del Club Talleres de Corrientes en categoría hasta 56 kg.



Santino “El verdugo” Romero del Club Talleres le ganó por puntos al chaqueño Santino “el Rocky” Pezzelato en categoría hasta 75kg.



Lucas Ibarrola perdió por puntos ante el de Temperley, Buenos Aires, Gastón Mercado en categoría hasta 91 kg.



Dylan “el martillo” Lemos le hizo honor a su apodo y venció por RSC (Referí Suspende Combate), ya que en el boxeo amateur no existe la figura del KO técnico, a Gonzalo Meza en categoría hasta 60 kg.



David “el titán” Weichzel perdió por puntos en un gran combate ante el de Monte Caseros Naytan “el pegador” Rojas en categoría hasta 81 kg.