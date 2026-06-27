Destacada actuación de Corrientes en el Nacional Sub 16

Una destacada actuación cumplieron los seleccionados correntinos en el Campeonato Nacional de vóleibol de la categoría Sub 16 que se desarrolló en Comodoro Rivadavia, Chubut. La competencia que contó con 21 equipos por rama y 22 federaciones presentes, tuvo a los representantes correntinos en los cuartos de final.

Fue la primera vez que los seleccionados de la Federación Correntina lograron meterse de manera conjunta entre los ocho mejores del certamen argentino. El equipo masculino consiguió el sexto puesto, mientras que el femenino terminó en el octavo lugar.

Los chicos correntinos, dirigidos por Magalí Portillo vencieron a Chaco 3 a 1, Santa Fe 3 a 2 y Santa Cruz 3 a 0, en tanto que cayeron contra Buenos Aires 1-3 en el cierre de la fase de grupos.

En el cruce de cuartos de final, Corrientes cayó frente a Metro 3 a 0. Ya en la lucha por el quinto puesto, le ganó a San Juan 3 a 0 y perdió con La Pampa 3 a 2.

El plantel correntino estuvo integrado por Luciano Rzepecki, Juan Pablo Sosa, José Casco, Santiago Hassan, Thiago Ojeda, Yamil Da Rosa, Jeremías Berlot, Lautaro Romero, Máximo Landi Fusz, Gastón De Pompert, Ariel Mendoza, Lautaro Carballo y Valentino Sotelo.

La selección correntina femenina, por su parte, terminó con dos triunfos y la misma cantidad de caídas en la fase de grupos. Las victorias fueron contra Tucumán (3-0) y San Juan (3-0), mientras que las derrotas fueron frente a Entre Ríos (0-3) y Chubut (1-3).

En el cruce de cuartos de final, las dirigidas por Gastón Sánchez fueron derrotas por Santa Fe 0-3.

Mientras que en la lucha por el quinto puesto, Corrientes perdió frente a Chaco (0-3) y nuevamente contra Entre Ríos pero esta vez de manera ajustada (2-3).

El plantel correntio femenino estuvo conformado por Brisa Sosa Feu, Luciana Meza, Julieta García, Virginia Beber, Alfonsina Nievas, Ema Sand, Selene Alderete, Pilar Lozano, Bianca Franco, Kiara Yudiche, Camila Ortellado, Valentiza Zabala, Pamela Espinoza y Maitena Escobar.