Un problema mecánico relegó a Traverso en La Plata

Un inconveniente con la caja de cambios, relegó a Benjamín Traverso en la primera final de la sexta fecha de la Fórmula 3 Metropolitana que se corrió este sábado en el autódromo platense Roberto Mouras.

El joven esquinense, que largó desde la quinta posición, estaba en plena maniobra de sobrepaso para avanzar un lugar pero surgió el inconveniente mecánico y terminó en el puesto 20.

Traverso, que forma parte del Satorra Competición, se lanzó a superar a Nazareno López en el quinto giro, al mismo instante que debió defenderse de Christian Galeano. Allí apareció el problema y fue perdiendo lugares.

“Se trabó la caja en la 4ta. marcha cuando veníamos entre los cinco primeros”, contó Traverso en sus redes sociales.

“Muy triste porque no paramos de perder puntos para el campeonato”, se lamentó el esquinense que este domingo largará desde la 20º ubicación la segunda final de la sexta fecha.

Francisco Olaverría (Claverie 3 Pro Racing) tuvo un cierre de sábado perfecto y se quedó con una final atrapante para alcanzar su primer triunfo de la temporada. El piloto de Salazar coronó un sábado brillante, luego de cambiar la pole position por victoria en la serie matutina y ratificarlo más tarde con un gran trabajo en la final.

En el inicio debió contener los ataques de Stéfano Polini (Satorra Competición), que presionó constantemente buscando arrebatarle la punta. Más tarde el chaqueño logró superarlo, aunque Olaverría no bajó los brazos y respondió rápidamente con una notable maniobra a la salida de la curva de 90°, recuperando el liderazgo para no soltarlo hasta la caída de la bandera a cuadros.

El triunfo no sólo significó una enorme alegría, sino también un resultado clave pensando en el campeonato, ya que logró marcar uno de los casilleros fundamentales en su objetivo de pelear por la corona.

Polini, que en un momento había cedido el segundo lugar, consiguió recuperarlo en el cierre para sumar un nuevo podio a su temporada. Detrás suyo finalizó Malek El Bacha (Satorra Competición), quien cerró un gran negocio pensando en el campeonato al quedarse con el tercer escalón del podio.

La final de este domingo, a 12 vueltas, se largará a las 12.45 y se podrá ver por la señal de Canal 9 de Buenos Aires.



