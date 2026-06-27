Escándalo en Cabo Verde: el capital del rival de Argentina es investigado por abuso sexual

A menos de una semana del partido contra Argentina por los 16avos del Mundial 2026, se conoció que el capitán de la selección de Cabo Verde, Ryan Mendes, es investigado en Nueva Zelanda por una denuncia de abuso sexual. La acusación fue presentada el 10 de abril por una mujer brasileña que trabajó con la delegación africana durante una gira en marzo

La mujer fue contratada por la Federación Neozelandesa de Fútbol como intérprete del plantel caboverdiano durante la fecha Fifa de marzo pasado. Según el relato, el hecho ocurrió en un hotel de Auckland donde se alojaba el equipo tras el partido ante Chile.

La denunciante relató que la invitaron a una reunión en una de las habitaciones del hotel y ella accedió al creer que debía actuar como traductora. Sin embargo, al notar que era un encuentro social, decidió volver a su cuarto. Minutos después, el futbolista le golpeó la puerta y la atacó sexualmente.

El informe médico incorporado a la causa confirma lesiones genitales y detalla múltiples hematomas en los labios, cuello, piernas y glúteos. Todos estos resultados y las filmaciones de seguridad del hotel ya están en manos de los investigadores.

Pruebas y marco legal

La investigación formal en Oceanía podría demorar hasta seis meses antes de definir si se presentan cargos ante la Justicia. En Nueva Zelanda, las condenas por delitos de violencia sexual alcanzan penas de hasta 20 años de prisión.

Por otro lado, la víctima acusó que no recibió apoyo de la Federación Caboverdiana de Fútbol y que tampoco obtuvo respuesta de la Fifa ni de la federación neozelandesa. También explicó que les envió documentación y pidió que el jugador fuera excluido de la Copa del Mundo.

Con información de TN.