Gómez se destacó pero Argentina perdió con Turquía

En la tercera presentación de la segunda semana de la Volleyball Nations League (VNL) en Polonia, Argentina perdió con Turquía por 3-2 con parciales de 25-19, 25-21, 21-25, 18-25 y 16-18. El correntino Germán Gómez y Agustín Loser fueron los máximos anotadores de la selección albiceleste con 16 puntos cada uno. Los tantos del jugador nacido en Carolina llegaron desde el ataque (13), bloqueo (1) y saque (2).

En el primer set, Argentina y Turquía jugaron muy parejos hasta igualar el tablero en 6. El conjunto argentino presionó desde el bloqueo con Loser y en el ataque con Vicentín y gracias a eso se posicionó 15-10. El equipo argentino mantuvo la diferencia hasta el 20-14 y logró cerrar el set 25-19.

Durante el segundo capítulo, Loser y Vicentín tomaron un rol fundamental para que la Argentina saque una ventaja de 3 puntos, la cual pudo sostener durante la primera mitad. Turquía consiguió achicar la diferencia a 17-16, pero no fue suficiente para el equipo europeo. Con Vicentín firme en el ataque, Argentina se llevó el segundo parcial por 25-21.

En el tercer set, Turquía cambió la dinámica de juego y logró dominar el tablero 8-6 en el arranque. El equipo europeo aprovechó la irregularidad de Argentina para extender la diferencia a 5 puntos. Fabián Muraco (reemplaza a Di Leo que se recupera de una operación) realizó cambios y el ingreso de Díaz fue clave para el equipo. A pesar de eso, el rival cerró el set en 25-21.

En el cuarto set, Turquía presionó desde el servicio y consiguió ubicarse sobre Argentina 11-8. El seleccionado no logró recuperarse y el equipo europeo sacó ventaja desde el ataque para poner el tablero en 22-15. Palonsky y Kukartsev contribuyeron para achicar el margen. No obstante, el cuarto parcial se lo llevó Turquía 25-18.

En el cierre del partido, el equipo argentino empezó abajo 3-0 luego de que Turquía ajustara en el bloqueo. Sin embargo ajustó el juego por el centro con Loser, presionó desde el ataque con Palonsky y Ramos y así llegó a estar arriba 14-11. Sin embargo, eso no detuvo a Turquía, que selló su triunfo por 18-16 con un buen cierre desde el saque y bloqueo.

Este domingo, Argentina cerrará la segunda semana de la VNL frente al local, Polonia, desde las 15.