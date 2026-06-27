Regatas perdió la revancha pero avanzó la final de la Copa Palacio

La segunda semifinal de la Copa Palacio, tradicional certamen de primera división en el básquetbol capitalino, tuvo un desenlace emotivo. Regatas perdió con Colón 64 a 56 pero hizo valer la diferencia que sacó en el encuentro de ida (68 a 58) y avanzó a la final por 2 puntos.

La revancha, que se jugó en cancha de Colón, tuvo un primer cuarto equilibrado aunque la visita ganó por un punto (15 a 14). Los otros tres parciales favorecieron al local (16-10, 10-9 y 24-22) aunque no pudo conseguir la ventaja de 10 puntos para forzar una prórroga.

Juan Ignacio González Nadal con 17 puntos y Juan Pablo Gauna con 13 fueron los máximo anotadores en los conducidos por Horacio Brun. Mientras que Juan Cruz Ferreyra con 20 y Benjamín Marcó con 11 lo fueron en los dirigidos por Diego Checenelli.

La final, al mejor de tres partidos, será protagonizada por Regatas y Córdoba, que eliminó a San Martín.

La Copa Palacio 2026 la disputaron los cuatro primeros equipos del torneo de Pretemporada.



