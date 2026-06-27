Bordón jugará en el básquet universitario de los Estados Unidos

El correntino Dylan Bordón decidió cambiar de aire. Deja Europa y se sumará al basquetbol universitario de los Estados Unidos.

El base de 21 años, hoy junto a la Selección Argentina de mayores que se prepara para una nueva ventana clasificatoria al Mundial de Qatar 2027, fue anunciado como nuevo jugador de la Universidad de San Francisco en la National Collegiate Athletic Association (NCAA).

“El CB Canarias y Dylan Bordón han separado sus caminos, después de que el base argentino hiciera efectiva su opción de salida para rescindir su vinculación y jugar la próxima temporada en la NCAA. El club aurinegro le desea la mejor de las suertes a nivel personal y en sus próximos desafíos profesionales”, publicó la entidad española donde se venía desempeñando el correntino.

Dylan (Ciudad de Corrientes, 16/10/2004) llegó al conjunto insular el pasado verano, procedente del Gran Canaria, para estar en dinámica con el primer equipo al tiempo que competía con el Fundación CB Canarias en la Liga U.

Durante su estancia en la Isla, participó en un total de nueve partidos ACB con la primera plantilla y en seis de la Basketball Champions League (BCL); mientras que con la filial aurinegro disputó un total de 20 encuentros, con unos promedios de 19,1 puntos y 5 asistencias por partido.

Bordón surgió del club San Martín de Corrientes donde con 15 años debutó en la Liga Nacional y emigró al básquetbol español en el 2022.

El base correntino estuvo paso por los seleccionados nacionales juveniles y ahora está bajo la consideración de Pablo Prigioni con el equipo mayor.

En el marco del Clasificatorio al Mundial, Argentina enfrentará el jueves 2 de julio a las 22:10 a Uruguay en Montevideo y el domingo 5 a las 21:10 a Panamá en la Ciudad de Panamá. La ventana 3 marcará el cierre de la Primera Fase. Argentina llega con un récord de 3-1 en el Grupo D, como escolta de Uruguay (4-0). Panamá (1-3) y Cuba (0-4) completan la zona.