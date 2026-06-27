Triunfos de Inglaterra y Croacia en el cierre del Grupo L

Inglaterra le ganó 2-0 a Panamá para clasificarse como primero del Grupo L del Mundial 2026 con 7 puntos en el encuentro que se disputo en el MetLife Stadium (New Jersey). Los goles llegaron en los pies de Jude Bellingham a los 17 minutos del segundo tiempo y Harry Kane a los 22 del complemento.

Ahora, Inglaterra tendrá que esperar resultados para saber cuál será su rival en los dieciseisavos de final del Mundial. Su contrincante será el mejor tercero entre los Grupos E (Ecuador), I (Senegal), J (Argelia o Austria) y K (RD Congo o Uzbekistán). A su vez, Panamá quedó eliminado.

En tanto que Croacia venció 2-1 a Ghana y le arrebató el segundo puesto del Grupo, en el encuentro que se disputo en el estadio Lincoln Financial Field (Philadelphia).

Los goles fueron de Petar Sucic a los 31 del primer tiempo y Nikola Vlašic a los 38 del complemento mientras que el empate parcial había llegado a los 28 de la segunda parte por parte de Derrick Luckassen.

El conjunto europeo necesitaba ganar para no depender de otros resultados y cumplió con el objetivo, mientras que el seleccionado africano ya estaba clasificado.