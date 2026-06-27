La buena etapa del Casino

A lo largo de la historia del boxeo correntino, luego de los años dorados del Club Córdoba, con una intensa actividad que no será igualada, los escenarios pugilísticos se fueron diluyendo en el tiempo y cambiando de escenarios. Después de la época gloriosa del Club Córdoba, le siguieron el Juventus, un muy breve lapso en el Club San Martín (dos o tres festivales organizados por el ingeniero Brandsen Gronda, que no tuvieron mayor resonancia) y luego apareció en el horizonte deportivo el apoyo de Casinos del Litoral, que con la conducción de Eduardo Rey, organizó excelentes espectáculos boxísticos que dieron mucho que hablar.

Era la época en que todavía no estaba construido en su totalidad el edificio actual del Casino y los espectáculos se llevaban a cabo en el amplio espacio de la playa de estacionamiento, donde se levantaba una moderna carpa cada vez que había boxeo. Vinieron allí los mejores valores de esa época junto a sus entrenadores, también destacadas figuras del boxeo argentino. Podemos citar a Pablo Chacón, el último boxeador argentino en ganar una medalla olímpica y que combatió antes de que tuviera un desprendimiento de retina, que lo obligó a retirarse. También el “Kojak” Silva, campeón argentino y sudamericano liviano, que combatió dos veces con nuestro crédito “Pamperito” Román en Buenos Aires. Claudio Martinet, un santafesino que le ganó a Chacón, José Rafael “Monito” Sosa, cuando era campeón argentino y sudamericano mosca, Juan Carlos Bogarín, un sólido formoseño que asombró a todos cuando le ganó al mismo Kojak Silva. Estos son solo algunos de los nombres más conocidos de esa época. Entre los managers que vinieron podemos mencionar a Juan Carlos Pradeiro, don Amílcar Brusa, técnico de Carlos Monzón, También cabe mencionar a las primeras peleas de boxeo femenino que tuvieron lugar en el Casino, ante la curiosidad de lo aficionados que las consideraban una novedad.

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Eran los tiempos en que venían a televisar en directo a todo el país canales como TyC Sports y Space, cuando la actividad era rentable y se podían conseguir sponsors que apoyaran estos eventos. Actualmente es una misión muy difícil de lograr. Periodistas de gran predicamento nacional como Julio Ernesto Vila, Walter Nelson y Osvaldo Príncipi entre otros. Era un show al estilo Las Vegas con luces intermitentes, humo, música, porristas y las encargadas de mostrar los números entre round y round. Y si a eso le sumamos las numerosas promotoras de distintas firmas comerciales que hacían gala de su belleza y simpatía, tendremos un panorama de cómo eran los espectáculos boxísticos a fines de la década del 90.

Una gran pelea



Entre los numerosos combates realizados en el Casino, hay uno que sobresale por su importancia, porque pablo Chacón, el mendocino, se estaba preparando para una pelea por el título mundial, y venía a enfrentar a un difícil rival, el santafesino Claudio Martinet. quien le ganó claramente al cuyano. El viernes 8 de septiembre del 2000, ante un lleno total en las instalaciones del Casino, Martinet sorprendió a muchos realizando una muy buena pelea, ganándole a Chacón en todos los terrenos. Upa justa, clara y merecida victoria, ante un Chacón que se vio sorprendido y rebasado por su rival. Quien vino como punto,, pronto se transformó en banca y terminó siendo alentado por el numeroso público ruidosamente. Con este traspié, Chacón perdió la oportunidad de pelear por una eliminatoria por el título mundial. Las tarjetas dieron ganador a Martinet en fallo dividido pero justiciero. Esa misma noche, en la pelea de semifondo, reapareció el correntino “Pamperito” Román, quien le ganó claramente al santafesino Mauricio Juárez.