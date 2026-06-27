Curiosidades mundialistas

Aparece Brasil



En el Mundial de Suecia 58 apareció en forma explosiva la selección de Brasil, implementando un arrollador sistema ofensivo de 4-2-4, que fue una suerte de revolución técnica, sobre todo cuando entraron Pelé y Garrincha. Y a ellos se les sumaron Vavá, Didí y Zagallo, un equipo de lujo, que pisó muy fuerte. Fue la primera copa que ganaron los brasileños y la única que una selección sudamericana ganaba en Europa. Suecia se presentó como local sin muchas expectativas y llegó a la final por su buen juego de equipo. Pero no pudo con el poderoso equipo brasileño que lo superó por 5-2. Allí apareció Pelé en todo su esplendor, a los 17 años y marcando dos goles en el partido definitorio. Luego el brasileño consiguió dos copas mundiales más: Chile 1962 y México 1970.

Porqué Pelé.



Pocos conocen el motivo por el cual a Edson Arantes do Nascimento le decían Pelé. Resulta que cuando era chico no quería estudiar, prefería jugar todo el día a la pelota en la calle. Su madre lo reprendía diciéndole que si no estudiaba, sería Un “Pelé” cualquiera (un don nadie, dicho en otros términos). Así le fue quedando el apodo hasta que surgió en el mundo del fútbol, debutando a los 15 años en primera división en el Santos y nunca más dejó la titularidad. Sus compañeros lo siguieron llamando Pelé. En el mundial de Suecia 1958 apareció con todo ante la Unión Soviética. Hoy Pelé, después de su larga y exitosa trayectoria, es reconocido como el símbolo del fútbol y de Brasil en todo el mundo.

Goleador récord



Con sus 13 goles en Suecia, el francés Just Fontaine, quedó marcado en la historia como el jugador que más goles marcó en un solo mundial. Un récord que recién en 1974 rompió el alemán Gerd Muller, cuando llegó a 14, marca superada luego a su vez por el brasileño Ronaldo en Alemania 2006, cuando llegó a 15 goles. Hoy. Messi llegó a los 18. Pero los tres hicieron sus goles en distintas ediciones de la Copa del Mundo, en cambio Fontaine los anotó todos en un solo torneo. Este récord lo mantiene en lo más alto y todo hace suponer que será muy difícil de superar.

Argentina, un desastre



Tras 24 años sin participar, la selección argentina volvió a jugar un mundial en Suecia 1958 y su eliminación prematura, significó un duro golpe para el fútbol argentino. La base del Sudamericano del 57 en Lima, con los famosos Cara Sucias, de muy buena actuación, daba pie para pensar que tendrían un gran papel en el Mundial. Pero pronto, la realidad la golpeó fuerte, la AFA no quiso convocar a los jugadores que estaban en el exterior, por considerarlo una deshonra. Solamente cinco jugadores del Sudamericano de Lima estuvieron presentes. Argentina jugó tres partidos: perdió con Alemania 3-1, le ganó a Irlanda por este mismo marcador y cayó estrepitosamente con Checoslovaquia por 6-1, en el partido que fue el detonante de las críticas. La peor goleada sufrida por un seleccionado argentino en todos los mundiales. El avión que trajo de regreso al plantel, debió desviarse a un campo cercano al aeropuerto de Ezeiza, porque había muchos hinchas furiosos que esperaban a los jugadores. Pero a pesar de estar lejos de la pista, no pudieron salvarse de los monedazos e insultos que recibieron de los numerosos hinchas que se acercaron.

La Araña Negra



Una figura destacada a nivel internacional en Suecia 58, fue sin duda el arquero de Rusia, Lev Yashin, llamado “La Araña Negra”, porque siempre se vestía totalmente de negro y era una garantía bajo los tres palos. Es considerado por muchos especialistas como uno de los mejores arqueros en la historia del fútbol mundial. En Suecia recibió muchos reconocimientos por su actuación y fue distinguido con el Premio al Mérito por la FIFA. La sexta edición de la Copa del Mundo en Suecia, dejó como curiosidad el hecho de que este torneo tuvo el primer resultado 0-0 en la historia de la Copa del Mundo y fue entre dos potencias: Brasil e Inglaterra.

Francisco Villagrán



Especial para El Litoral