Corrientes se quedó con la Región Nea del Argentino

Corrientes se quedó con la clasificación a la segunda fase del Campeonato Argentino de Federaciones de Mini femenino al imponerse en la región NEA. Tras el triunfo en el debut ante Entre Ríos, el equipo que ofició de anfitrión este fin de semana salió victorioso en la doble jornada del sábado.

Durante el mediodía, por la segunda fecha, derrotó a Misiones por 122 a 15 con Zoe Monzón como figura al realizar una producción de 23 puntos. Mas temprano, Entre Ríos había derrotado a Chaco por 60 a 27.

Y, en la última fecha, Corrientes se quedó con el clásico frente a Chaco por 83 a 32, nuevamente con Zoe Monzón como líder anotadora del equipo, esta vez con 20 unidades. En el partido anterior, Entre Ríos venció a Misiones por 122 a 15

De esta manera, el seleccionado correntino de Mini femenino está entre los ocho mejores equipos del país y en la siguiente fase se medirá con el ganador de la Región NOA, Córdoba y Buenos Aires.

La selección correntina estuvo dirigida por Verónica González y el plantel estuvo compuesto por: Zoe Monzón (Regatas), Olivia Pérez (Regatas), Catalina Moulin (Regatas), Catalina Barrios (Alvear), Delfina Barriola (Sagrado Corazón), Sofía Franco (Sagrado Corazón), Isabella Buffa (Unión), Martina Ferragut (Unión), Melisa Lezcano (Juventud Unida), Zoe Lezcano (Juventud Unida), Juana Espinoza (Sportiva), Sofía Giménez Defagot (Sportiva) y Ema Ramírez (Sportiva).