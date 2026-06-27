Colombia empató con Portugal y clasificó Congo

La selección de Colombia igualó sin goles ante Portugal y se quedó con la primera posición en el Grupo K, mientas que la República Democrática del Congo goleó 3-1 a Uzbekistán y consiguió una histórica clasificación a 16avos de final.

En el Hard Rock Stadium de Miami, Colombia y Portugal igualaron sin goles por la última fecha de la fase de grupos del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. El combinado cafetero, que ganó en sus dos primeras presentaciones ante Ubekistán (3-1) y República Democrática del Congo (1-0), se quedó con el liderato del Grupo K, mientras que los lusos, que habían igualado con los africanos en el debut, avanzaron a dieciseisavos como segundos.

El rival de Colombia en los 16avos de final será Ghana, mientras que en los cuartos de final podría darse un choque ante la selección de Argentina.

Colombia y Portugal protagonizaron un primer tiempo muy parejo, de ida y vuelta, pero con pocas situaciones claras para ambas selecciones. Colombia pudo haber abierto el marcador en los primeros minutos con un remate de Jhon Córdoba, mientras que Portugal tuvo la suya en los pies de Bruno Fernandes, pero los arqueros respondieron muy bien para mantener la igualdad.

Ya en la segunda mitad, Colombia tuvo el control del juego y estuvo constantemente acechando el área portuguesa, aunque le faltó efectividad en los últimos metros.

Colombia, que es dirigida por el argentino Néstor Lorenzo, pudo haberse quedado con el triunfo sobre el final, ya que Davinson Sánchez anotó de cabeza a los 47 minutos de la segunda mitad, pero el gol finalmente fue anulado por una posición adelantada milimétrica.

Por su parte, República Democrática del Congo hizo historia en el Mundial 2026: le dio vuelta el partido a Uzbekistán, lo venció por 3-1 y selló la clasificación a dieciseisavos de final como el mejor tercero. Si bien el comienzo fue esquivo, tras el tempranero gol de Eldor Shomurodov, el combinado africano tuvo la entereza para revertirlo en el segundo tiempo. Así, en una ráfaga de apenas 10 minutos, dio vuelta el partido gracias a los goles de Yoane Wissa -desde el punto penal- y Fiston Kalala Mayele. Sobre el final, el mismo Wissa firmó su doblete y le puso cifras definitivas al partido.