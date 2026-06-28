López tuvo su debut mundialista y Argentina venció a Jordania 3 a 1

Con el debut mundialista del correntino José Manuel López, Argentina le ganó a Jordania 3 a 1 para culminar con puntaje ideal en la cima del Grupo J del Mundial 2026.

Argentina, que presentó una formación alternativa, se adelantó en el marcador con un gol de Giovani Lo Celso y amplió el marcador Lautaro Martínez. Mousa Altamari descontó en el segundo tiempo y Lionel Messi, que ingresó en el complemento, puso el 3 a 1 definitivo.

En los primeros 45 minutos Argentina se mostró superior al rival. Se adueñó de la pelota y maniató al oponente que se tuvo que defender constantemente.



El equipo albiceleste tuvo paciencia para hacer circular el balón hasta que aparcieron algunos espacios para atacar con profundidad.

La apertura del marcador llegó a los 19 minutos con un formidable tiro libre que ejecutó Giovani Lo Celso. El volante puso la pelota en el palo más alejando del remate frente a un arquero que buscó la otra punta de su arco.

La superioridad albiceleste se acrecentó con un penal que convirtió Lautaro Martínez a los 31 minutos después de una infracción que fue confirmada por el VAR sobre Marcos Senesi.

Los palos evitaron que Argentina pueda aumentar la ventaja frente a un rival que, recién en los últimos minutos, intentó adelantarse en el campo de juego.

En el inicio del complemento, Argentina contó con la posibilidad de marcar el tercero, sin embargo, Jordania descontó a los 10 minutos por intermedio de Mousa Altamari que tomó un centro en el área ganándole la espalda a Nicolás Otamendi.

El seleccionado argentino no se desesperó y con la pelota en su poder enfrío el encuentro hasta que Lionel Messi de tiro libre, a los 34, marcó el tercero, su sexta conquista en el presente Mundial.

El resto del partido sirvió para el debut mundialista del correntino López que ingresó en lugar de Álvarez.

Como lo había anticipado, Lionel Scaloni presentó una formación alternativa con Emiliano “Dibu” Martínez; en la línea defensiva jugaron Exequiel Palacios, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi y Nicolás Tagliafico; en la mitad de la cancha jugaron Giuliano Simeone, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso y Nicolás Paz; mientras que arriba apostó al “doble nueve” con Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

En el segundo tiempo, a los 15, ingresaron Thiago Almada (Lo Celso), Lionel Messi (Martínez) y Alexis Mac Allister (Paz). A los 25 entró Valentín Barco (Simeone) y a los 36 lo hizo José Manuel López (Álvarez).

La Albiceleste se medirá por los dieciseisavos de final ante Cabo Verde el viernes desde las 19.00 en Miami.

Por su parte, en el mismo grupo, Austria y Argelia igualaron en 3 tantos, resultado que permitió al equipo europeo quedarse con el segundo lugar del grupo pero los dos equipos avanzaron de ronda.