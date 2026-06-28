"Me hicieron sentir uno de los suyos", dijo Payne a los argentinos que lo volvieron figura

La aventura de Nueva Zelanda en el Mundial 2026 llegó a su final y Tim Payne publicó una emotiva carta en sus redes sociales.

Entre los agradecimientos, el capitán de los All Whites les dedicó unas palabras a sus fanáticos y al influencer argentino que lo convirtió en una de las historias más virales de la Copa del Mundo.

“Esto duele. Pero no podría estar más orgulloso de este grupo”, escribió el defensor. Junto a postales que mezclaron su participación en la Copa del Mundo con otros aspectos de su experiencia mundialista, Payne se mostró emocionado por la participación de Nueva Zelanda en Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Sin embargo, uno de los pasajes que más repercusión generó fue el dedicado a la Argentina. “Para @Elscarso y la Latam que me acogió y me hizo sentir como uno de los suyos. Lo que este torneo me ha mostrado es que el fútbol conecta a la gente de formas que nunca podría haber imaginado, y eso lo significa todo”, agradeció.

“Orgulloso de ser un All White”, concluyó, en referencia al histórico apodo de Nueva Zelanda.

La selección oceánica quedó eliminada en la fase de grupos: empató 2-2 con Irán, cayó 3-1 ante Egipto y se despidió del Mundial goleado 5-1 por Bélgica.

Si bien es el final del sueño mundialista, Payne dejó en claro que se lleva mucho más que los resultados. Entre esas imágenes también quedó el inesperado cariño que recibió desde Argentina, un vínculo que nació por las redes sociales y terminó transformándolo en una de las historias más curiosas y simpáticas del Mundial 2026.

TN