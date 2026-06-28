Colapinto tuvo una carrera para el olvido en el GP de Austria

Repentina e inesperadamente, Alpine se subió al DeLorean por un fin de semana y realizó un viaje directo a 2025. Aquellos tortuosos Grandes Premios en los que los autos del equipo francés estaban completamente fuera de cualquier pelea, a años luz de los puntos y peleando con la configuración y balance parecían enterrados con el enorme avance que la escudería tuvo bajo la nueva normativa. Pero el GP de Austria, octava fecha del ejercicio 2026, fue un flashback: Franco Colapinto fue 15º y su compañero, Pierre Gasly, 13º.

La escudería de Enstone se fue sin puntos de un fin de semana por primera vez en la temporada (no ocurría desde Abu Dhabi 2025). De hecho, Gasly era junto a Lewis Hamilton el único piloto que había anotado en todos los Grandes Premios. Esa racha se cortó y por mucho. El francés quedó a tres puestos de la última unidad que se tradujeron en 20 segundos del décimo.

El paso completo por el Red Bull Ring fue malo para Alpine. Venía encumbrado, fuertemente ubicado como el mejor del resto, como el quinto equipo, detrás de los cuatro grandes. En Austria vivió el primer gran tropezón, algo que es posible en una temporada con nueva normativa y con una curva de desarrollo enorme durante la campaña. En ese contexto, un equipo puede llegar con una actualización y pegar un salto grande y superar a uno de los más pintados.

Los ingenieros trabajaron a destajo durante cada día de actividad con la intención de destrabar el rendimiento del A526. Con Colapinto decidieron cambiar el rumbo de la puesta a punto para el segundo ensayo y el auto empeoró. Para el sábado fueron por el camino de Gasly, pero tampoco se logró una gran mejora. Tal vez el punto más alto del auto fue en la clasificación, uno de los momentos que más le cuestan al Alpine. Gasly quedó 11º (no llegó a Q3 por 40 milésimas) y Colapinto fue apenas 16º por un error propio al sufrir un descalce de la pista en la primera curva y perder la vuelta.

Colapinto y compañía se esperanzaban en el ritmo de carrera para recuperar algo del fin de semana. Especialmente porque Gasly estaba en el 11º cajón. Alpine optó por una estrategia similar para sus dos pilotos, cuando tal vez lo ideal hubiera sido arriesgar con Colapinto, el que más lejos estaba. Franco tuvo una mala largada y cayó al último lugar. Se quejó agriamente de falta de potencia en la charla con su ingeniero, situación que se extendió durante los primeros giros. Stuart Barlow, la voz en el oído de Colapinto en las carreras, le pedía que redujera más la velocidad en algunos sectores para mejorar la recarga de batería y tener mejor despliegue de potencia. Pero nada mejoraba. Colapinto también se quejaba de falta de carga en el tren trasero. En síntesis, una tortura, para colmo bajo un tórrido calor con 51.4 grados en la pista y casi 35 en el ambiente.

Gasly paró en la vuelta 14 y cambió los neumáticos medios por los duros. Colapinto hizo lo mismo, pero seis giros después. El francés volvió a parar en la 39 y puso medias y Franco lo imitó en la 47. Como último manotazo para tratar de llegar a algo, en Alpine llamaron al francés para una nueva parada en la 52 y le calzaron blandas. Pero nada fue suficiente para meterse en los puntos.

Colapinto mostró su mejor pasaje en el momento de los neumáticos duros, con un ritmo consistente, aunque no como para acortar la brecha. Pero, claro, al estar tan lejos, rápidamente le llegó un problema adicional: lo alcanzaron los de adelante. Entonces, no podía hilvanar dos giros iguales porque recibía las banderas azules que lo obligaban a hacerse a un lado.

Alpine deberá dar vuelta la historia rápidamente y encontrar soluciones con la data recogida en Austria porque en cinco días comenzará la actividad del GP de Gran Bretaña, en Silverstone. El lugar en el que Colapinto disputó su primera sesión oficial de F1 allá por 2024 con Williams, pero donde nunca pudo correr un Gran Premio. El año pasado fue retirado de la grilla por problemas técnicos en el A525. El rival más cercano en esa pelea por ser el mejor del resto es Racing Bulls, que en Spielberg metió a sus dos autos en los puntos (Liam Lawson fue noveno y Arvid Lindblad, décimo). Los de Faenza están en levantada y en Enstone deberán pasar página del mal trago de este fin de semana.

Espn