Traverso cerró la sexta fecha con un sabor amargo

Pasó la sexta fecha del campeonato 2026 de la Fórmula 3 Metropolitana y Benjamín Traverso se fue con un sabor amargo del autódromo plantense Roberto Mouras.

El joven piloto esquinense finalizó décimo quinto en la final de este domingo y no pudo sumar en la lucha por el campeonato. "Finde para el olvido", sentenció Traverso que el sábado, en la primera final, quedó vigésimo por un problema en la caja de cambios.

"Ligamos todos los quilombos y pudimos avanzar casi nada", agregó con un emoticón de enfado.

Traverso, que forma parte del Satorra Competición, largó desde el puesto 20 la carrera de este domingo y apenas avanzó 5 lugares, muy poco para sus pretensiones de luchar por el campeonato.

Stéfano Polini tuvo un domingo a pura velocidad y se quedó con una nueva victoria de manera contundente, transformándose además en el primer piloto de la temporada en repetir triunfo. El chaqueño dominó de punta a punta una final electrizante y cerró un fin de semana perfecto.

Corrió contra el reloj dentro y fuera de la pista. Desde que el semáforo cambió de color, Polini no dejó lugar para las dudas y manejó las acciones con autoridad, imponiendo un ritmo demoledor para controlar cada alternativa de la competencia. Y una vez terminada la tarea en la pista, el desafío continuó: llegar al aeropuerto para tomar el vuelo de las 15:30 rumbo a su Chaco natal.

Así de vertiginoso fue el domingo del piloto chaqueño, que lo cerró con una victoria tan trabajada como contundente.

Detrás suyo, Malek El Bacha (Satorra Competición) volvió a sumar fuerte y finalizó como escolta, redondeando otro excelente fin de semana que le permite mantenerse bien arriba en la pelea por el campeonato.

El último escalón del podio quedó para Fran Olaverría (Claverie 3 Pro Racing), repitiéndose los mismos protagonistas del sábado, aunque esta vez en diferente orden.

La séptima fecha se correrá el 25 y 26 de julio, nuevamente en el autódromo platense Roberto Mouras pero esta vez se utilizará el circuito que incluye la chicana.