Boca Unidos quedó a 5 puntos de la clasificación y hay 9 en juego

La fecha 15 lo alejó a Boca Unidos de la zona de clasificación en la Zona 2 del Torneo Federal A de fútbol. El equipo correntino quedó libre y ahora la cuarta ubicación quedó a 5 puntos cuando quedan 9 en juego.

Sol de América de Formosa, que perdió frente a San Martín (foto) de la misma ciudad 2 a 1, ahora se ubica en el cuarto lugar del grupo con 20 unidades, mientras que Boca Unidos sigue penúltimo con 15.

Por su parte, Sarmiento de La Banda superó 1 a 0 a Mitre de Posadas y subió un lugar. Está tercero con 21 y bajó de la primera ubicación a su vencido.

Los otros resultados de los partido disputados este domingo fueron: Sarmiento de Resistencia 1 - Tucumán Central 0 y Juventud Antoniana de Salta 4 - Defensores de Vilelas 0.

Las posiciones en la Zona 2 quedaron así: San Martín 26, Mitre 23, Sarmiento de La Banda 21, Sol de América 20, Juventud Antoniana 18, Tucumán Central y Defensores de Vilelas 16, Boca Unidos 15 y Sarmiento de Resistencia 12.

Para cerrar la Primera Fase quedan tres fechas por disputarse. Boca Unidos, que está obligado a ganar en sus tres presentaciones, recibirá a Sarmiento de Resistencia y después tendrá rivales directos en la lucha por clasificar: Sol de América en Formosa y Juventud Antoniana en Corrientes.

Una vez que concluya esta instancia, los cuatro primeros y el mejor quinto de las zonas de 9 participantes (Grupos 2, 3 y 4) avanzarán a la Segunda Fase, mantendrán la categoría y lucharán por el primer ascenso. En la lucha por el quinto puesto, Boca Unidos está a tres puntos con una diferencia de gol negativa (-4).

El resto de los equipos disputarán la Reválida donde estará en juego la Permanencia y se mantendrá la posibilidad de buscar el segundo ascenso de la temporada.