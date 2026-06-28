Vallejos sigue en Oliva y Alorda en Formosa

Los correntinos Rolando Vallejos y Franco Alorda confirmaron su continuidad en la Liga Nacional de Básquetbol. Vallejos seguirá en Independiente de Oliva, donde se convirtió en uno sus principales goleadores, y Alorda lo hará en La Unión de Formosa.

Independiente confirmó la renovación de "Rolo" para la Liga 2026/27 y llevó tranquilidad a su parcialidad. El ala/pivote correntino se convirtió en una de las piezas claves de Independiente que viene de protagonizar su mejor temporada en la máxima categoría del básquetbol nacional.

"Continúa Rolando", anunció el club en sus redes sociales, confirmando que el jugador iniciará su tercera temporada con la camiseta de Independiente.

Vallejos, de 25 años, acumula 84 partidos y 1.012 puntos con el conjunto de Oliva, registros que lo ubican en el tercer lugar histórico de la institución en ambas estadísticas.

Desde su llegada a Independiente, proveniente de San Martin de Corrientes, disputó 84 partidos y convirtió 1.012 puntos, números que reflejan el impacto que tuvo con la camiseta del club. Su versatilidad, intensidad y capacidad ofensiva lo convirtieron rápidamente en un jugador determinante, consolidándose como una de las principales referencias del plantel.

Además, Vallejos ya ocupa un lugar destacado en la historia de la institución: es el tercer jugador con mayor cantidad de partidos disputados y el tercer máximo anotador de Independiente en La Liga Nacional.

Alorda en Formosa

La Unión de Formosa continúa dando forma a su plantel para la próxima edición de la Liga Nacional y confirmó la continuidad de Franco Alorda. El pívot correntino seguirá vistiendo la camiseta del conjunto formoseño, que tendrá nuevamente a Guillermo Narvarte al frente del cuerpo técnico.

Con esta renovación, Alorda se convierte en la cuarta ficha mayor confirmada que continúa en el equipo. De esta manera, La Unión ya cuenta con cinco jugadores mayores asegurados para la temporada 2026/27: Alexis Elsener, Sebastián Acevedo, Mariano Marina, Agustín Facello y el propio Franco Alorda.

Nacido en Sauce, Corrientes, el 24 de febrero de 1999, Alorda llegó a La Unión para la temporada 2025/26 tras su paso por San Lorenzo. Antes de desembarcar en Formosa, construyó una extensa trayectoria en el básquet argentino.

Su debut en la Liga Nacional se produjo con San Martín de Corrientes durante la temporada 2015/16, institución en la que permaneció hasta 2021. Luego continuó su carrera en la Liga Argentina, defendiendo las camisetas de Atenas de Patagones, Deportivo Norte de Armstrong, Independiente de Oliva y Lanús, antes de regresar a la máxima categoría con el conjunto formoseño.