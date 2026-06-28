Sudáfrica y Canadá abren la inédita ronda de los 16vos. de final

El Mundial 2026, que se disputa en Estados Unidos, Canadá y México, entra en su fase decisiva tras una última jornada de grupos que terminó de moldear el cuadro de los nuevos dieciseisavos de final, la inédita ronda que estrena el torneo con 48 selecciones.

La FIFA introdujo una novedad histórica en el Mundial 2026. Con el aumento de participantes de 32 a 48 equipos, el torneo cuenta por primera vez con una ronda de 16vos de final, una fase eliminatoria que reúne a 32 selecciones y marca el inicio de los mano a mano rumbo al título.

El partido que abrirá la fase será Sudáfrica contra Canadá, programado para este domingo, un duelo entre dos selecciones que avanzaron como segundas en sus respectivos grupos. El encuentro dará inicio a las 16 en Los Ángeles, Estados Unidos.

Canadá, que cedió el primer lugar del grupo en la tercera fecha, perdió la localia y por eso debió trasladarse a los Estados Unidos para la primera ronda eliminatoria. Su rival será Sudáfrica que por primera vez, en cuatro mundiales disputados, superó la ronda de grupos.

Los africanos y uno de los anfitriones de la Copa del Mundo culminaron segundos en sus respectivos grupos, y van por una histórica clasificación a octavos. Pese al debut con derrota ante México por el Grupo A, el combinado sudafricano logró recuperarse y sumó 4 unidades, sorprendiendo a propios y extraños.

De su lado, Canadá jugó los tres partidos en su territorio, pero acabó segundo en el Grupo B, por lo que deberá seguir su camino en Estados Unidos. En el debut rescataron un empate 1-1 frente a Bosnia, luego aplastaron 6-0 a Qatar y les aseguró un lugar entre los 32 mejores. Pero en la fecha 3, pese a que con un empate hubiesen quedado líderes, cayeron 2-1 frente a Suiza.

Todos los cruces



Así son los cruces de los 16vos de final del Mundial 2026



Sudáfrica vs. Canadá - Domingo 28 de junio, 16.00 (Los Ángeles Stadium).



Alemania vs. Paraguay - Lunes 29 de junio, 17.30 (Boston Stadium).



Países Bajos vs. Marruecos - Lunes 29 de junio, 22.00 (Estadio Monterrey).



Brasil vs. Japón - Lunes 29 de junio, 14.00 (Houston Stadium).



Francia vs. Suecia - Martes 30 de junio, 18.00 (New York New Jersey Stadium).



Costa de Marfil vs. Noruega - Martes 30 de junio, 14.00 (Dallas Stadium).



México vs. Ecuador - Martes 30 de junio, 22.00 (Estadio Ciudad de México).

Además, la programación continuará de la siguiente manera:



Inglaterra vs. Congo - Miércoles 1 de julio, 13.00 (Atlanta Stadium).



Estados Unidos vs. Bosnia - Miércoles 1 de julio, 21.00 (San Francisco Bay Area Stadium).



Bélgica vs. Senegal - Miércoles 1 de julio, 17.00 (Seattle Stadium).



Portugal vs. Croacia - Jueves 2 de julio, 20.00 (Toronto Stadium).



España vs. Austria - Jueves 2 de julio, 16.00 (Los Ángeles Stadium).



Suiza vs. Argelia - Viernes 3 de julio, 00.00 (BC Place Vancouver).



Argentina vs. Cabo Verde - Viernes 3 de julio, 19.00 (Miami Stadium).



Colombia vs. Ghana - Viernes 3 de julio, 22.30 (Kansas City Stadium).



Australia vs. Egipto - Viernes 3 de julio, 15.00 (Dallas Stadium).