El Oficial comenzará el 4 de julio y advirtieron a 8 clubes

El Torneo Oficial de Primera División A en la Liga Correntina de Fútbol se pondrá en marcha el fin de semana del 4 y 5 de julio con la participación de 16 equipos, sin embargo en la última reunión del Consejo Directivo se emitió una advertencia para 8 clubes por falta de la documentación correspondiente.

En la última reunión del Consejo Directivo, se informó que hay entidades que se encuentran de forma irregular administrativamente en la Liga debido a que tienen sus asambleas vencidas.

Además se recordó que no podrán competir en ninguna categoría ni realizar trámites administrativos si no cumplen con sus responsabilidades jurídicas. La fecha límite es el 21 de julio.

Los clubes que están en situación son Curupay, Huracán Corrientes, Sacachispas, Independiente en la Primera A; Peñarol, San Jorge,Villa Raquel y Alumni en la B.

El presidente de la Liga, Pablo Alonso, sostuvo que los clubes podrán comenzar el Oficial pero tienen una fecha límite para presentar la documentación correspondiente (se aceptará como válido el inicio de las actuaciones en la Inspección General de Personas Jurídicas).

Formato de juego



El campeonato Oficial en la categoría superior en la capital correntina contará con la participación de 16 clubes. El defensor del título será Mandiyú. Debutará el recién ascendido Doctor Montaña y se producirá la vuelta de Yaguareté, también ascendido en el 2025. Los otros participantes serán Boca Unidos, Cambá Cuá, Curupay, Empedrado, Ferroviario, Huracán Corrientes, Independiente, Libertad, Lipton, Mburucuyá, Sacachispas, Sportivo y Talleres.

El formato de juego será similar al de la pasada temporada, pero esta vez los pasajes para el Regional Federal Amateur 2027 será para los dos finalistas.



En la primera etapa del certamen jugarán todos contra todos a una rueda. En la segunda fase, los equipos serán divididos en dos zonas de acuerdo con su ubicación en la tabla: los ubicados en posiciones impares integrarán la Zona A y los de posiciones pares conformarán la Zona B.

En la segunda etapa volverá jugar todos contra todos en la misma zona, a una rueda, pero se mantendrá la tabla general.

Los ocho primeros avanzarán a los cuartos de final en la luca por el título. Esta fase, como las semifinales y final se jugará a un solo partido.

En tanto que aquellos equipos que ocupen las posiciones 15 y 16 después de la segunda fase perderán la categoría.

Primera fecha



Los encuentros previstos para la primera fecha son los siguientes:



Curupay vs. Sportivo



Huracán vs. Sacachispas



Mandiyú vs. Libertad



Yaguareté vs. Empedrado



Cambá Cuá vs. Talleres



Ferroviario vs. Independiente



Boca Unidos vs. Doctor Montaña



Mburucuyá vs. Lipton



El clásico Boca Unidos - Mandiyú está programado para la octava fecha.

El Ascenso

Con la participación de 10 clubes, se diagramó el Torneo Oficial de Primera B en la Liga Correntina de Fútbol que otorgará dos ascensos al círculo superior para la temporada 2027.

El certamen de ascenso tendrá menos participantes que en el 2025 donde fueron 13. Los descendidos Soberanía e Invico no serán parte de la competencia. Tampoco estará Juventud Naciente de San Luis del Palmar.

Además, hay que recordar que Doctor Montaña, como campeón, y Yaguareté son los equipos que en el 2025 lograron el ascenso a la Primera A.

En la temporada 2026 los clubes tomarán parte del Ascenso son Alumni, Alvear, Barrio Quilmes, Peñarol, Quilmes, Rivadavia, Robinson, San Jorge, San Marcos y Villa Raquel.

En la primera etapa guarán todos contra todos a una rueda. Para la segunda fase, los equipos serán divididos en dos grupos. Los ubicados en posiciones impares integrarán la Zona A y los ubicados en pares lo harán en la Zona B. Aquí volverán a jugar todos contra todos a una rueda, y habrá un interzonal (con los que van quedando libre) por fecha.

Todos los puntos, de la primera y segunda fase, se acumularán en una tabla general. El que más punto sume será declarado campeón y se quedará con el primer ascenso.

Los ubicados del segundo al quinto lugar definirán el segundo pasaje a la Primera A con cruces semifinales y final, cada a instancia a partido único.