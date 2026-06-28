Regatas le da forma al renovado plantel para la temporada 2026/27

Con la oficialización de Martín Villagrán como entrenador, Regatas Corrientes comienza darle forma al nuevo plantel para la Liga Nacional de Básquetbol 2026/27.

El Fantasma se presentará renovado para una temporada donde además tendrá competencia internacional con su participación en la Liga Sudamericana.



La entidad del parque Mitre trabaja en silencio en la conformación de la plantilla, sin embargo trascendieron los primeros nombres que estarán a disposición de Villagrán que tendrá como asistente principal a Diego Checenelli.

“Están cercas”, afirmaron desde el club de Regatas que espera confirmar algunos nombres la próxima semana.

Los nuevas caras serán Sebastián Orresta, Francisco Farabello y José Montero. Del equipo anterior, seguirá Iván Gramajo, mientras que Ignacio Ortega y Francisco Ferraro sumarán más minutos.

“Vamos a trabajar muy duro para armar un equipo competitivo”, adelantó Villagrán en las redes sociales del club Regatas. La pretensión del entrenador que llegó desde Olímpico de La Banda para reemplazar a Leandro Ramella, tiene como tope el presupuesto de la entidad correntina.

Para la base, el DT confía en jugador conocido por él. Orresta (33 años) viene de jugar en Quimsa de Santiago del Estero pero fue dirigido por Villagrán en Gimnasia de Comodoro Rivadavia.

También desembarcará en Corrientes Francisco Farabello, un escolta (puede jugar de base) de 25 años que debutará en la competencia argentina.



El jugador nacido en Olavarría, Buenos Aires, realizó casi toda su carrera en el básquetbol universitario de los Estados Unidos y desde el 2024 jugó en Pinheiros de Brasil.

En el perímetro también estará José Montero. El escolta santiagueño de 31 años estuvo en Olímpico junto a Villagrán y actualmente disputa la Liga Federal junto a Mitre de Posadas.

Regatas intentó retener a Fabián Ramírez Barrios y Tayavek Gallizi pero no hubo acuerdo, por diferencias económicas, y los dos internos seguirán su carrera en diferentes clubes.

De la Liga 2025/26, dejaron Regatas Andrés Jaime, Juan Pablo Corbalán, Nicolás Aguirre, Matero Chiarini, Sebastián Lugo y, los mencionados Ramírez Barrios y Gallizi.