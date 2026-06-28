El Flaco López tras el triunfo de Argentina: "Jugué al lado del mejor, fue inolvidable"

Luego de la victoria de la Selección Argentina frente a Jordania por la tercera jornada de la Copa del Mundo 2026, el futbolista correntino José Manuel "El Flaco" López brindó sus sensaciones tras sumar valiosos minutos.

El correntino revivió la emoción de compartir ataque con Lionel Messi, evaluó el impacto del calor en las sedes de Estados Unidos y destacó la exigencia de competir por el puesto contra los delanteros titulares del plantel, ponderando el trabajo diario y la mentalidad de estar listo para cuando el cuerpo técnico lo requiera.

El debut en la red mundialista y el sueño cumplido junto a Messi

La victoria albiceleste dejó un saldo sumamente positivo para el fútbol de la provincia de Corrientes con la consolidación y el rodaje de José Manuel López en el frente de ataque nacional.

"El Flaco" no ocultó su emoción por su debut en el Mundial y fue contundente sobre la experiencia de compartir el terreno de juego con el capitán argentino: "Bien, contentísimo, jugué al lado del mejor de todos un rato, así que fue inolvidable".

El exdelantero de Lanús vive un presente soñado, logrando transformar el esfuerzo de sus inicios en el interior correntino en una realidad internacional que lo posiciona como una de las principales cartas de recambio ofensivo para el cuerpo técnico conducido por Lionel Scaloni.

El factor climático en Estados Unidos y la adaptación física

López fue consultado por las elevadas temperaturas que deben afrontar las delegaciones en los estadios estadounidenses, condición que el correntino conoce de cerca debido a su paso por el Brasileirão. Al respecto, detalló que "se siente un poco el calor, por ahí estoy acostumbrado ya, vengo de un país tropical también".

No obstante, el correntino aclaró que la adrenalina propia de una Copa del Mundo juega su papel en el rendimiento físico de los futbolistas. "Por ahí la emoción y todo, obviamente hace que el calor influya un poquito más en estas condiciones, pero trabajamos y estamos preparados para todo", remarcó con seguridad, llevando tranquilidad respecto a la preparación física del grupo.

La competencia interna con los "tanques" de la delantera

El gran desafío para el correntino en este proceso mundialista es hacerse un lugar en una delantera que cuenta con figuras ya consolidadas.

Lejos de amedrentarse, López afirmó que la exigencia potencia sus capacidades individuales: "Eso ayuda a mejorar día a día. Yo me preparo como si me tocase jugar los noventa (minutos) y creo que eso es lo más importante".

Finalmente, "El Flaco" destacó la unión del grupo y la paridad técnica que existe entre los habituales titulares y las opciones de relevo dentro del banco de suplentes. "Tengo la tranquilidad, y creo que el cuerpo técnico tiene la tranquilidad también, que el que le toque (jugar) lo va a hacer de la mejor manera y las condiciones las tenemos todos", comentó el jugador.

Finalmente, López cerró su alocusión al decir que está "feliz por formar parte de este grupo, por competir con dos fenómenos y disfruto día a día, así que muy contento"..

Con información de Azz en stream.