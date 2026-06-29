Boca Unidos: quiénes son los seis futbolistas desvinculados del plantel

El Club Atlético Boca Unidos lanzó un comunicado oficial este lunes, avalado por la Comisión Directiva y el Departamento de Fútbol Profesional, sobre el destino de varios jugadores del plantel.

A traves de los perfiles oficiales del club se informó que se resolvió prescindir de los servicios de seis futbolistas.

El comunicado de Boca Unidos detalla la siguiente lista:

Daniel Villalva

Diego Sánchez Paredes

Alejandro Leani

Saúl Abecasis

Yasir Olivares

Pablo Moreyra

Argumentos estrictamente deportivos y resolución de contratos

Desde el plano institucional, las autoridades informaron que la determinación responde de manera exclusiva a "cuestiones deportivas y a la necesidad de reorganizar el plantel profesional para afrontar la próxima etapa de la competencia".

Además, el comunicado asegura que "la institución se encuentra trabajando en la resolución de la situación contractual de cada uno de los jugadores mencionados, conforme a los procedimientos correspondientes", llevando claridad sobre el proceso de desvinculación legal.

Mensaje de despedida y protocolo de agradecimiento institucional

El mensaje institucional cerró con un protocolar mensaje de cortesía hacia los profesionales salientes, reconociendo el esfuerzo realizado durante el tiempor en que defendieron la camiseta del club.

"El club agradece a los futbolistas por el profesionalismo, la dedicación y el compromiso brindado durante su paso por Boca Unidos, y les desea el mayor de los éxitos en sus futuros desafíos deportivos y personales", cerraba el comunicado de la Comisión Directiva, poniendo punto final al ciclo de los seis jugadores.