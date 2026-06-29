A todo o nada: Brasil y Japón se enfrentan por el pase a la siguiente fase

Ya rueda la pelota en los 16avos de final de la Copa del Mundo y este lunes trae un partido imperdible. En Houston, Brasil irá en busca de posicionarse de manera concreta como candidato a la hora de enfrentar la difícil parada que aparenta ser la Selección de Japón.

Un duelo a todo o nada: el que gana se mete entre los 16 mejores equipos del torneo; el que pierde se vuelve a casa.

El choque tendrá inicio a las 14 de Argentina en el Estadio de Houston. Para todos aquellos que deseen ver el partido en vivo, podrán hacerlo por la señal de DSports, DGO y Paramount+.

Cómo llega Japón al partido ante Brasil

El equipo nipón, por su parte, redondeó una fase de grupos positiva en la zona F, con dos empates y un triunfo.

Le sacó un punto al la peligrosa Países Bajos con un 2-2 en el debut, y cerró con un 1-1 con Suecia.

En el medio, una goleada 4-0 ante un débil Túnez, que le permitió asegurarse el lugar en la ronda de 32 equipos. Japón tiene la chance de hacer historia contra el máximo ganador del certamen enfrente.

Cómo llega Brasil al partido con Japón

A pesar del empate 1-1 contra Marruecos que no dejó buenas sensaciones en la primera jornada, Brasil logró imponer su fútbol y terminó primero del Grupo C con siete puntos.

Los de Ancelotti consiguieron dos goleadas por 3-0, contra Haití y Escocia, donde Vinicius y Matheus Cunha se pudieron mostrar como las principales armas del conjunto sudamericano en ataque: Vini ya tiene cuatro goles, mientras que el delantero del Manchester United convirtió tres.

El probable equipo de Japón

( 3-4-3): Zion Suzuki; Ayumu Seko, Kota Itakura y Hiroki Ito; Yukinari Sugawara, Daichi Kamada, Ao Tanaka y Keito Nakamura; Ritsu Doan, Ayase Ueda y Daizen Maeda.

DT: Hajime Moriyasu.

La posible formación de Brasil

(4-3-3): Alisson Becker; Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos; Lucas Paquetá, Casemiro, Bruno Guimarães: Raphinha, Matheus Cunha y Vinícius Júnior.

DT: Carlo Ancelotti.

Olé