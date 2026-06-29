Fabián Ramírez Barrios se despidió de Regatas Corrientes con un sentido mensaje

El basquetbolista correntino Fabián Ramírez Barrios oficializó el cierre de su ciclo profesional en el Club de Regatas Corrientes mediante una publicación en sus canales digitales.

El jugador, clave en la estructura del equipo desde su retorno en 2024, dejó entrever en sus expresiones que la salida no respondió a un deseo estrictamente personal, sino a factores externos de la negociación.

Un adiós con la tranquilidad del deber cumplido

En el inicio de su descargo público, el jugador optó por resumir sus sensaciones desde la óptica de la entrega personal y el profesionalismo sostenido: "Hoy cierro una etapa muy importante… Me voy con la tranquilidad de saber que entregué todo: compromiso, trabajo, dedicación y el corazón en cada momento compartido".

"Agradezco profundamente a todas las personas que fueron parte de este camino; a quienes confiaron en mí, me acompañaron y valoraron cada esfuerzo realizado", plasmó en su texto sin dejar pasar la oportunidad de reconocer el respaldo humano que cosechó en los pasillos de la institución del Parque Mitre.

Decisiones ajenas y rumbos diferentes para el futuro deportivo

Sobre las razones detrás del fin de su contrato con la dirigencia regatense, el basquetbolista comentó: "No siempre las decisiones dependen únicamente de uno, y muchas veces los caminos toman rumbos diferentes a los que imaginamos".

Pero sin dejar caer el ánimo, Ramírez Barrios continuó y aseguró que "cada cierre trae consigo una nueva oportunidad para crecer, aprender y demostrar de qué estamos hechos".

"Hoy comienza un nuevo desafío, con la misma pasión de siempre, la misma humildad y las mismas ganas de seguir dejando una huella", remarcó con optimismo demostrando energías renovadas para asumir las propuestas de contratación que ya barajaba en el mercado de la Liga Nacional:

El destino en Lanús y la promesa de un reencuentro con el "Fantasma"

Mientras la publicación ganaba interacciones y comentarios de agradecimiento por parte de los simpatizantes, en varios portales ya se hablaba de este desenlace pues el correntino había recibido una oferta para sumarse al plantel del Club Atlético Lanús de cara a la venidera temporada, aunque todavía no hay información oficial al respecto.

Para cerrar su ciclo institucional en Corrientes, Ramírez Barrios eligió dejar la puerta abierta a una futura tercera etapa con una frase que llevó alivio e ilusión a la parcialidad regatense: "Gracias por todo lo vivido, por cada experiencia y por cada persona que fue parte de esta historia. Los finales también son comienzos… y estoy convencido de que lo mejor siempre está por venir. No es un adiós, es un hasta pronto. Nos volveremos a ver", concluyó.