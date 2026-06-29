Brasil dio vuelta el resultado y eliminó a Japón

En Houston, Brasil reaccionó, dio vuelta el marcador y venció a Japón 2 a 1 para avanzar a los octavos de final del Mundial 2026. Kaishu Sano abrió el marcador a los 28 minutos del primer tiempo. Casemiro igualó a los 10 del complemento y Gabriel Martinelli le dio al triunfo al seleccionado sudamericano a los 51 del ST.

En los octavos de final, Brasil enfrentará al vencedor del cruce entre Noruega y Costa de Marfil.

Brasil monopolizó la posesión de la pelota en el arranque del encuentro, mientras que los dirigidos por Hajime Moriyasu buscaron imponer su sello distintivo de una presión intensa para recuperar el balón. Sin embargo, el elenco de Ancelotti dominó con un ritmo lento y tuvo problemas para generar desequilibrio con sus atacantes por las bandas.

En medio de un trámite sin peligro, Japón se adelantó en el marcador a los 28 minutos. Kaishu Sano leyó un pase al medio de Danilo para iniciar una ofensiva directa. El volante trasladó la pelota desde la mitad de la cancha hasta la frontal del área: sacó un remate rasante para vencer la resistencia de Alisson Becker y estampar el 1-0 a favor.

El entramado defensivo de los asiáticos no mostró fisuras ante una Brasil que no logró generar asociaciones de juego fluidas. La lenta gestación de los ataques y la circulación sin profundidad se enalteció por la escasez de acciones individuales.

Ante la falta de juego por abajo, Brasil generó peligro con centros al área. Tras una notable atajada de Zion Suzuki y una salvada sobre la línea de Takehiro Tomiyasu, el Scratch encontró el empate con un cabezazo de Casemiro a los 55 minutos. Los sudamericanos mostraron otro ímpetu luego del gol a favor y Vinícius Júnior estuvo cerca de convertir con una impresionante jugada individual, pero el arquero japonés y el palo le negaron el grito. El bloque defensivo asiático discrepó con el rendimiento que mostró en la primera etapa.

El equipo de Carlo Ancelotti impuso las condiciones en el desarrollo, aunque su defensa no brindó garantías y cedió espacios ante los ataques directos de los asiáticos. Brasil bajó el ritmo tras un intenso lapso de asedio sobre el arco defendido por Zion Suzuki y, ante la imposibilidad de encontrar fisuras por abajo, exprimió los balones aéreos para generar peligro.

Cuando el enfrentamiento se encaminaba a la definición en tiempo extra, Brasil se encontró con un gol agónico de Gabriel Martinelli. Tras una falla en el fondo de Japón, Bruno Guimarães habilitó al atacante del Arsenal para definir en soledad el 2-1 definitivo.