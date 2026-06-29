Tayavek Gallizzi dejó Regatas y regresa a Quimsa

El segundo paso de Tayavek Gallizi por Regatas Corrientes llegó a su fin. El pivote fue anunciado como nuevo jugador de Quimsa de Santiago del Estero para la próxima temporada de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB).

El pivote santafesino cumplió dos procesos en Regatas. El primero comenzó en 2018 y duró tres temporadas, mientras que el segundo fue en la Liga 2025/26 cuando llegó desde Flamengo, Brasil.

Con la salida de Gallizi, Regatas prácticamente se quedó sin jugadores mayores de la pasada temporada. Anteriormente se habían ido Andrés Jaime, Nicolás Aguirre, Juan Pablo Corbalán, Mateo Chiarini, Sebastián Lugo y Fabián Ramírez Barrios. Tampoco seguirá el colombiano Diego Tello.

Por ahora, el equipo correntino solamente confirmó la llegada del entrenador Martín Villagrán y tendría cerrada la continuidad de Iván Gramajo, el único jugador mayor que sigue del pasado torneo.

Gallizzi (pívot / 2.06 metros / 33 años / Santa Fe) es el nuevo jugador de Quimsa de cara a La Liga 2026/27 y la BCLAmericas. El interno viene de jugar en Regatas donde promedió 9.8 puntos y 4.8 rebotes y cuenta con dos pasos previos en la Fusión; primero como ficha U23 en la temporada 2016/17 y luego en 2023/24 logrando la Supercopa, Copa Súper 20 (fue el MVP) y la BCLAmericas.

El pívot tiene más de una década participando en distintos procesos de la Selección Argentina ganando una Americup, dos Juegos Panamericanos y el subcampeonato del Mundial 2019. También jugó en Quilmes, Unión Progresista, La Unión, Regatas, Instituto, Atenas de Uruguay y Flamengo de Brasil.

De esta manera, Tayavek Gallizzi es el primer jugador confirmado en el plantel de Lucas Victoriano.