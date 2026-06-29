Gramajo jugará su tercera temporada en Regatas

El Club de Regatas Corrientes empezó a diagramar el plantel para la temporada 2026/27 de la Liga Nacional de Básquet, y la primera confirmación es la renovación de Iván Gramajo.

El alero tucumano de 30 años (2 de febrero de 1996) cerró su vínculo con la institución Remera para jugar en Corrientes por tercer año consecutivo, y así se transformó en la primera ficha para el equipo que dirigirá Martín Villagrán.

El Tucu viene de una temporada 2025/26 donde disputó un total de 41 partidos en Liga Nacional con Regatas. Allí, jugó 24,7 minutos por partido dejando un promedio de 9,9 puntos, 2 asistencias y 3 rebotes, siendo importante para que el Remero logre el 3° puesto de la fase regular.

También fue importante en el subcampeonato de la Liga Sudamericana, donde en 8 encuentros jugó una media de 25 minutos y promedió números parecidos: 9 puntos, 3,4 asistencias y 3 rebotes por encuentro. Y vale recordar que tiene el título del Interligas con Regatas conquistado en el 2024.

En cuanto a sus antecedentes, su debut en LNB se produjo en la temporada 2014/15 jugando para Lanús, donde también disputó la siguiente campaña. Luego, pasó a Ferro, equipo donde jugó por dos temporadas (2017/18 y 2018/19), para posteriormente arribar a Quimsa de Santiago del Estero por tres campañas (2019/20, 2020/21 y 2021/22). Después, tuvo dos ligas seguidas en Gimnasia de Comodoro Rivadavia (2022/23 y 2023/24) donde ya contó con Villagrán como entrenador, para posteriormente arribar al Remero.

Además, tuvo recorrido en la Selección Argentina, donde formó parte del seleccionado juvenil que disputó el Campeonato FIBA Américas U18 de 2014 y el Campeonato Mundial de Baloncesto U19 de 2015.

El nuevo Regatas contará también con Sebastián Orresta, Francisco Farabello y José Montero, contrataciones que serán confirmadas en los próximos días.