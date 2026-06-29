Boca Unidos incorporó a un jugador que llega desde la Primera Nacional

El regreso a las prácticas de Boca Unidos para la recta final da la primera fase del Federal A fue cargada de novedades. Por la mañana de este lunes se informó la baja de seis jugadores, mientras que por la tarde se confirmó su tercer refuerzo.

La nueva incorporación es Kevin Fernández, un volante ofensivo de 25 años que llega desde Central Norte de Salta que milita en la Primera Nacional.

El jugador rosarino ya se sumó al plantel que conduce Alberto Boggio y se sumó a Alejandro Donatti y Mariano Miño, los otros dos refuerzos que incorporó Boca Unidos. Los tres jugadores están en condiciones de debutar este fin de semana. El equipo correntino todavía puede completar una plaza y la búsqueda estaría centrada en un delantero.

Fernández formó parte del plantel de Central Norte que el pasado fin de semana empató como local frente a San Telmo por la 19º fecha de la Primera Nacional. El volante estuvo en el banco pero Mario Sciacqua no lo hizo ingresar.

Durante la mañana, la entidad correntina informó que el cuerpo técnico ya no tendrá en consideración a seis jugadores: Daniel "keko" Villalva, Diego Sánchez Paredes, Alejandro Leani, Saúl Abecasis, Yasir Olivares y Pablo Moreyra. Hay que recordar que a Cristian Chávez se la rescindió el contrato y que Lautaro Mendoza pasó a Mitre de Santiago del Estero.