Paraguay resistió y eliminó a Alemania desde los penales

En Boston, Paraguay igualó 1-1 con Alemania en los 120 minutos y se impuso por 4-3 por penales en los 16vos del Mundial 2026. Jugará ante Francia o Suecia en la próxima ronda.

La Selección de Paraguay de Gustavo Alfaro dio el golpe y eliminó a Alemania en los dieciseisavos de final del Mundial 2026. En el Gillette Stadium de Massachusetts, Julio Enciso abrió el marcador para la Albirroja pero, en el arranque del complemento, Kai Havertz le dio la igualdad a los teutones. Tras los noventa minutos y un alargue sin goles -aunque sí uno anulado a Jonathan Tah mediante el VAR-.

En los penales, la gran figura fue el arquero de San Lorenzo, Orlando Gill que contuvo dos, mientras que José Canale convirtió el tiro del triunfo paraguayo.

Paraguay avanzó a los octavos de final por primera vez desde Sudáfrica 2010. El resultado representa un golpe de magnitud para la selección alemana, que regresaba a la fase eliminatoria de un Mundial después de 12 años. Alemania había quedado fuera en la fase de grupos tanto en Rusia 2018 como en Qatar 2022, y en esta edición llegó al cruce como líder del Grupo E con 6 puntos.

Para la Albirroja, en cambio, el triunfo tiene una dimensión histórica: Paraguay no disputaba un Mundial desde aquella campaña de 2010 y regresaba al torneo tras perderse tres ediciones consecutivas.

El equipo dirigido por Gustavo Alfaro llegó al cruce desde el tercer lugar del Grupo D con 4 puntos, tras una fase de grupos irregular: derrota por 4-1 ante Estados Unidos, victoria por 1-0 sobre Turquía y empate sin goles frente a Australia.

El partido fue parejo y trabado. Alemania presionó con mayor frecuencia durante la segunda mitad, pero el arquero paraguayo Orlando Gill se mantuvo firme. En la prórroga, Jonathan Tah anotó de cabeza lo que parecía el gol de la clasificación alemana, pero el VAR anuló la jugada por una falta previa de Nick Anton sobre Gill. El 1-1 no se movió en los 120 minutos y la definición quedó en manos de los lanzadores desde el punto del penal.

La tanda arrancó con una ventaja paraguaya: Kai Havertz falló el primer disparo alemán, que Gill detuvo con una mano. Maurício abrió el marcador para Paraguay. Luego Joshua Kimmich convirtió para Alemania con un tiro rasante al palo derecho, y Gustavo Gómez respondió para la Albirroja con una definición de categoría. Jamal Musiala volvió a poner al frente a los europeos, pero Galarza Fonda empató nuevamente la serie.

La tensión escaló cuando Gill tapó el remate de Nick Woltemade y Antonio Sanabria erró su disparo para la Albirroja. Nadiem Amiri convirtió para mantener vivas las chances alemanas. Manuel Neuer respondió con una atajada ante Balbuena. El cierre llegó con dos lanzamientos definitivos: Tah mandó su disparo por encima del travesaño, y José Canale no perdonó. Paraguay ganó la serie 4-3 en penales.

Con Información de Infobae