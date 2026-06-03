Selección Argentina: Emiliano Buendía recibió un llamado por una posible baja antes del Mundial

Las alarmas se encendieron en el predio de Kansas City de la Selección Argentina a escasos días del debut en el Mundial 2026. Lionel Scaloni evalúa la evolución de los futbolistas que arrastran complicaciones físicas en la delegación y, en ese contexto, Nico Paz es uno de los jugadores más comprometidos.

Ante tal incertidumbre, el mediocampista Emiliano Buendía recibió un llamado desde el búnker del conjunto nacional. Los colaboradores del entrenador le solicitaron al futbolista del Aston Villa que continúe con sus entrenamientos y no inicie sus vacaciones ante una posible convocatoria de emergencia.

Una rodilla bajo control del cuerpo técnico

El motivo detrás de este contacto telefónico tiene nombre y apellido dentro de la nómina oficial de convocados. El volante Nico Paz padece una molestia en su rodilla izquierda que preocupa al cuerpo técnico. El actual futbolista del Como de Italia realiza un tratamiento especial para intentar llegar en óptimas condiciones físicas al debut del 16 de junio.

El equipo médico monitorea diariamente al jugador, aunque confían en que no correrá riesgo su participación en la competencia. Sin embargo, el reglamento permite modificaciones por lesión solo hasta el inicio del torneo, pautado para el próximo 11 de junio.

Con información de TyC Sports.