Lionel Messi ganó el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026

Lionel Messi recibió el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026, uno de los reconocimientos más importantes del ámbito internacional. El galardón distingue su extensa carrera y su influencia en la historia del deporte mundial. En 2025 la ganadora fue Serena Williams.

Con 38 años, Messi suma un recorrido repleto de títulos colectivos e individuales. El jurado valoró su trascendencia más allá del fútbol y su aporte social a través de distintas iniciativas solidarias.

Los argumentos del jurado

Los integrantes del jurado destacaron no solo su talento deportivo, sino también su conducta dentro de los campos de juego. En la fundamentación señalaron su constancia, humildad y compromiso con el trabajo colectivo.

Asimismo, resaltaron su labor solidaria vinculada al acceso a la educación y a la atención sanitaria de niños en situación de vulnerabilidad. Con esta distinción, Messi se incorpora a una lista de premiados integrada por destacadas figuras del deporte internacional.