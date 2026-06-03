Deporte adaptado en Corrientes: selecciones nacionales de básquet se entrenan en la ciudad

Corrientes será sede de la concentración deportiva de las selecciones argentinas de básquetbol con síndrome de down y con discapacidad intelectual. Los planteles nacionales entrenarán en la ciudad del 5 al 7 de junio y buscarán ponerse a punto para sus próximos torneos internacionales.

Los entrenamientos se realizarán en el gimnasio de la Secretaría de Deportes, ubicado en el barrio Ferré. Además, durante el sábado habrá partidos amistosos para ultimar detalles.

Partidos amistosos

La actividad para el público se concentrará el sábado 6 de junio con dos encuentros preparatorios. Las selecciones nacionales se medirán en la cancha frente a los combinados formativos del Club Sagrado Corazón.

La jornada comenzará a las 17 con una charla técnica y la entrada en calor de los planteles. A las 18, la categoría U13 del club local enfrentará a la Selección Argentina con Síndrome de Down.

Más tarde, a las 19:30, será el turno de la categoría U15 de Sagrado Corazón, que jugará contra la Selección Argentina con Discapacidad Intelectual.

Esta concentración cuenta con el respaldo de la Secretaría de Deportes y el Consejo Provincial de Discapacidad. Las instituciones coordinaron el trabajo junto a la Federación Argentina de Deportes para personas con Discapacidad Intelectual.