Agenda mundialista: los partidos programados para este martes

La Copa del Mundo no da respiro y este martes 30 de junio la agenda futbolera se viste de gala con tres encuentros de alto voltaje correspondientes a los 16avos de final. Con el nuevo formato de eliminación directa, el margen de error es cero: noventa minutos (o penales) separarán la gloria de volverse a casa temprano.

Para los fanáticos argentinos, la pantalla estará prendida desde temprano con acción en Norteamérica y transmisiones que prometen llevarnos el minuto a minuto sin movernos del sillón.

El puntapié inicial de la jornada se dará a las 14 (hora argentina) cuando Costa de Marfil se mida ante Noruega en el imponente Estadio de Dallas. Los africanos, siempre físicos y peligrosos en las transiciones rápidas, chocarán contra una disciplina táctica europea que busca pisar fuerte en esta cita mundialista. El encuentro se podrá seguir en vivo a través de las pantallas de DSports y por las plataformas de streaming DGO y Paramount+.

A la tarde llegará el plato fuerte para los amantes del fútbol de elite. Desde las 18, la poderosa Francia se enfrentará a Suecia en el Estadio de Nueva Jersey, reeditando un clásico del Viejo Continente que promete sacar chispas. Los galos, candidatos naturales al título por peso propio y jerarquía, intentarán imponer condiciones frente a un combinado sueco que sabe muy bien cómo plantarse ante los gigantes. La televisación de este partidazo estará a cargo de TyC Sports, DSports, DGO y Paramount+.

Para cerrar la persiana de un martes que promete ser inolvidable, el continente americano vibrará con un duelo repleto de condimentos conocidos. A las 22, el local México jugará una verdadera final anticipada frente a Ecuador en el mítico Estadio Ciudad de México. Con el empuje de su gente, el "Tri" buscará una victoria que calme las aguas frente a un Ecuador que llega afilado y con ganas de aguarle la fiesta al anfitrión. Las opciones para verlo en nuestro país serán DSports, DGO y Paramount+.

Será un día ideal para tirar la agenda a la basura, acomodarse frente al televisor y disfrutar del mejor fútbol del planeta. Con las llaves de octavos en el horizonte, este martes de Mundial promete emociones fuertes, goles y, por supuesto, ese drama único que solo el mata-mata de la Copa del Mundo sabe regalar.

PARTIDOS DEL MARTES 30 DE JUNIO: HORARIO Y DONDE VERLO

14.00: Costa de Marfil vs. Noruega | DSports, DGO y Paramount+

18.00: Francia vs. Suecia | TyC Sports, DSports, DGO y Paramount+

22.00: México vs. Ecuador | DSports, DGO y Paramount+

Olé